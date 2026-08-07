Nina Badrić pokazala savršeni jednodijelni badić: Jednostavan, chic i domaćeg potpisa

Ljetni dani na Hvaru savršena su prilika za jednostavne, ali efektne modne izbore. U elegantnom jednodijelnom badiću domaćeg hvarskog brenda, Nina Badrić još je jednom pokazala kako izgleda sofisticirani ljetni stil

Ljeto na Hvaru za Ninu Badrić znači more, opuštanje i, naravno, besprijekoran stil. Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s broda na kojoj pozira u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu koji savršeno spaja jednostavnost i ženstvenost.

Riječ je o kostimu domaćeg brenda More Beachwear u sofisticiranoj taupe nijansi - toploj neutralnoj boji između smeđe i sive. Upravo ta nenametljiva, ali luksuzna nijansa daje cijelom looku profinjen izgled i savršeno se uklapa uz ljetnu preplanulu put.

Taupe boja dokaz je da neutralno ne znači dosadno

Iako ljeti često biramo jarke boje i razigrane uzorke, neutralne nijanse poput taupea sve su popularnije jer djeluju elegantno i bezvremenski. Ova boja lako se kombinira, izgleda luksuzno i daje dojam skupocjene jednostavnosti.

Nina Badrić/Instagram

Kroj kupaćeg kostima dodatno naglašava njegovu eleganciju - detalj nabora na prednjem dijelu stvara zanimljivu siluetu, dok jednodijelni model pruža savršenu ravnotežu između udobnosti i sofisticiranosti.

Nina Badrić/Instagram

Hrvatski brend inspiriran morem i Mediteranom

More Beachwear idealno se uklopio u Ninin hvarski trenutak. Hrvatski brend osnovale su dizajnerice Diana Baketić i Matea Draganić, a inspiraciju su pronašle upravo u otočkom životu, moru i mediteranskoj atmosferi.

More Beachwear - 260 €

Nina je uz taupe kupaći kostim odabrala minimalizam i pustila da kroj i boja dođu do izražaja. Još jednom je pokazala da za savršen ljetni outfit nije potrebno puno - ponekad je dovoljan samo jedan elegantan komad.

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