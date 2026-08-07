Nina Badrić pokazala savršeni jednodijelni badić: Jednostavan, chic i domaćeg potpisa
Ljeto na Hvaru za Ninu Badrić znači more, opuštanje i, naravno, besprijekoran stil. Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s broda na kojoj pozira u elegantnom jednodijelnom kupaćem kostimu koji savršeno spaja jednostavnost i ženstvenost.
Riječ je o kostimu domaćeg brenda More Beachwear u sofisticiranoj taupe nijansi - toploj neutralnoj boji između smeđe i sive. Upravo ta nenametljiva, ali luksuzna nijansa daje cijelom looku profinjen izgled i savršeno se uklapa uz ljetnu preplanulu put.
Taupe boja dokaz je da neutralno ne znači dosadno
Iako ljeti često biramo jarke boje i razigrane uzorke, neutralne nijanse poput taupea sve su popularnije jer djeluju elegantno i bezvremenski. Ova boja lako se kombinira, izgleda luksuzno i daje dojam skupocjene jednostavnosti.
Kroj kupaćeg kostima dodatno naglašava njegovu eleganciju - detalj nabora na prednjem dijelu stvara zanimljivu siluetu, dok jednodijelni model pruža savršenu ravnotežu između udobnosti i sofisticiranosti.
Hrvatski brend inspiriran morem i Mediteranom
More Beachwear idealno se uklopio u Ninin hvarski trenutak. Hrvatski brend osnovale su dizajnerice Diana Baketić i Matea Draganić, a inspiraciju su pronašle upravo u otočkom životu, moru i mediteranskoj atmosferi.
Nina je uz taupe kupaći kostim odabrala minimalizam i pustila da kroj i boja dođu do izražaja. Još jednom je pokazala da za savršen ljetni outfit nije potrebno puno - ponekad je dovoljan samo jedan elegantan komad.
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