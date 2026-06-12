Moda
OLD MONEY VIBE

Nina Badrić u ljetnoj kombinaciji iz snova: Ovaj top odiše elegancijom, evo gdje ga kupiti

Ana Ivančić
12. lipnja 2026.
Nina Badrić u ljetnoj kombinaciji iz snova: Ovaj top odiše elegancijom, evo gdje ga kupiti
Instagram/Nina Badrić
Pjevačica izgleda spektakularno u svijetloj kombinaciji 'old money' estetike

Nina Badrić objavila je fotografije iz Poreča gdje je nastupila, a svi pričaju o njezinoj prekrasnoj modnoj kombinaciji. Elegantni spoj pletenog topa s volanom u ekru nijansi i bijela suknja odišu mediteranskim chicom i savršeno prate trenutačno jako popularnu "old money" estetiku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Top s naglašenim rebrastim uzorkom i efektnim volanima na ramenima daju ovom outfitu romantičan i ženstven dojam, a pronašle smo ga u Zari. 

Nina Badrić u ljetnoj kombinaciji iz snova: Ovaj top odiše elegancijom, evo gdje ga kupiti
Zara

Uz njega je kombinirala široku bijelu suknju od laganog materijala, koja dodatno naglašava opuštenu eleganciju. Look je zaokružila dvobojnim Chanel slingback sandalama

Sveukupno, Nina je ovom laganom kombinacijom spojila ženstvenost, udobnost i nenametljivi luksuz.

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OLD MONEY VIBE
Nina Badrić u ljetnoj kombinaciji iz snova: Ovaj top odiše elegancijom, evo gdje ga kupiti