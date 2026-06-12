Moda
OLD MONEY VIBE
Nina Badrić u ljetnoj kombinaciji iz snova: Ovaj top odiše elegancijom, evo gdje ga kupiti
12. lipnja 2026.
Pjevačica izgleda spektakularno u svijetloj kombinaciji 'old money' estetike
Nina Badrić objavila je fotografije iz Poreča gdje je nastupila, a svi pričaju o njezinoj prekrasnoj modnoj kombinaciji. Elegantni spoj pletenog topa s volanom u ekru nijansi i bijela suknja odišu mediteranskim chicom i savršeno prate trenutačno jako popularnu "old money" estetiku.
Top s naglašenim rebrastim uzorkom i efektnim volanima na ramenima daju ovom outfitu romantičan i ženstven dojam, a pronašle smo ga u Zari.
Uz njega je kombinirala široku bijelu suknju od laganog materijala, koja dodatno naglašava opuštenu eleganciju. Look je zaokružila dvobojnim Chanel slingback sandalama.
Sveukupno, Nina je ovom laganom kombinacijom spojila ženstvenost, udobnost i nenametljivi luksuz.
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OLD MONEY VIBE
Nina Badrić u ljetnoj kombinaciji iz snova: Ovaj top odiše elegancijom, evo gdje ga kupiti
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