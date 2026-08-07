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NOVA KOLEKCIJA

Moda koja prirodno privlači pažnju

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7. kolovoza 2026.
Moda koja prirodno privlači pažnju
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Postoje komadi koje odjenemo jednom i oni koji s vremenom postanu dio našeg osobnog stila. Upravo tom idejom vodi se nova kolekcija s.Oliver Black Label – kolekcija stvorena za žene koje cijene kvalitetu, profinjene detalje i odjeću u kojoj se osjećaju autentično.

Moda koja prirodno privlači pažnju
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Moda koja prirodno privlači pažnju
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U svijetu u kojem moda često traži da budemo glasniji, s.Oliver Black Label bira drugačiji pristup. Naglasak je na suptilnosti: bogate teksture, pažljivo odabrani materijali i besprijekorni krojevi stvaraju odjevne kombinacije koje odišu samopouzdanjem bez potrebe za pretjerivanjem.

Moda koja prirodno privlači pažnju
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Moda koja prirodno privlači pažnju
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U središtu kolekcije nalazi se tamni denim – reinterpretiran kroz elegantne jakne, široke hlače i moderne siluete koje se lako kombiniraju s prozračnim bluzama, finim pletivom i neutralnim tonovima. Svaki komad osmišljen je kao dio garderobe koja traje, prilagođava se različitim prilikama i s vremenom postaje još vrijednija.

Elegancija uz Comma komade

Nova Comma kolekcija nadovezuje se na istu filozofiju, donoseći suvremene klasike s naglaskom na ženstvenost i lakoću kombiniranja. Lepršave košulje, bluze s naglašenim detaljima, karirani uzorci i ležerni denim stvaraju elegantne kombinacije koje se jednako dobro uklapaju u poslovne dane, kao i u opuštene trenutke. Neutralna paleta boja i profinjeni krojevi čine svaki komad dugoročnim favoritom u garderobi.

Moda koja prirodno privlači pažnju
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Moda koja prirodno privlači pažnju
Promo
Moda koja prirodno privlači pažnju
Promo
Moda koja prirodno privlači pažnju
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Nove kolekcije s.Oliver Black Label i Comma osmišljene su za bezbroj trenutaka – od poslovnih sastanaka do večernjih izlazaka, od svakodnevnih obveza do spontanih planova. To je moda koja prati ritam života, a pritom nikada ne gubi svoju eleganciju.

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NOVA KOLEKCIJA
Moda koja prirodno privlači pažnju