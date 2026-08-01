Zagrepčanke protiv toplinskog vala: Ovo su najljepše ljetne kombinacije sa špice

Prva subota u kolovozu donijela je pravu ljetnu žegu - temperature su se u Zagrebu približile i 40 stupnjeva, a gradske ulice pretvorile u pravi test izdržljivosti. No ni paklene vrućine nisu spriječile Zagrepčanke da prošeću centrom grada i pokažu svoja ljetna modna izdanja koja je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Na zagrebačkoj špici ovog se vikenda tražilo sve ono što pomaže preživjeti toplinski val sa stilom: prozračne haljine, lagani materijali, lepršavi krojevi i udobna obuća. Iako je asfalt gorio, špica nije izgubila svoj prepoznatljiv modni šarm.

Dominirali su prirodni materijali poput lana i pamuka, ženstvene haljine, suknje, košulje i široke hlače, a mnoge Zagrepčanke i Zagrepčani dokazali su da visoke temperature nisu prepreka za dobro osmišljene kombinacije.

Velike sunčane naočale, šeširi, zanimljive torbe i nakit dodatno su zaokružili ljetne outfite, dajući i najjednostavnijim kombinacijama dozu elegancije i osobnosti.

U nastavku pogledajte koje su kombinacije privukle pažnju na prvoj kolovoškoj špici - usred toplinskog vala i na užarenom zagrebačkom asfaltu.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!