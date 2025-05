Voditelj obrade podataka je RTL Hrvatska d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920.

Za sva pitanja vezana uz vaše osobne podatke i ovu obavijest o zaštiti privatnosti možete nas kontaktirati na: RTL Hrvatska d.o.o., Zaštita privatnosti, Krapinska 45, 10000 Zagreb ili na [email protected]

Vaša privatnost je naš prioritet

Vaši su podaci važni. Važni su nama i znamo da su važni vama. RTL je posvećen zaštiti podataka u skladu s najnovijim propisima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Također želimo biti vrlo transparentni o tome koje vaše podatke prikupljamo, kako ih upotrebljavamo i kako možete kontrolirati ono što radimo s tim podacima.

O ovoj obavijesti

Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i upotrebu vaših osobnih podataka od strane nas i stranaka koje smo mi ovlastili na obradu podataka, kao što su naši partneri i kooperanti.

Ova se obavijest odnosi na naše usluge ("Usluge"), koje uključuju pružanje audiovizualnog sadržaja, teksta, fotografija, foruma, oglašavanja, društvenih medija i interaktivnih aplikacija te drugih usluga koje nudimo putem naše platforme. Uvjeti i pravila iz ove obavijesti također se primjenjuju na sve naše druge web stranice, softverske aplikacije i/ili medijske platforme koje vam omogućuju interakciju s našim sadržajem i uslugama putem mobilne ili Wi-Fi mreže.

Ovo su web stranice čiji smo mi vlasnik ili nakladnik, a na koje se primjenjuje ova obavijest o zaštiti privatnosti:

net.hr

emedjimurje.net.hr

eZadar.net.hr

varazdinski.net.hr

dubrovackidnevnik.net.hr

sib.net.hr

riportal.net.hr

kaportal.net.hr

zena.net.hr

putoholicari.net.hr

indizajn.net.hr

Pristupom i korištenjem naših usluga prihvaćate uvjete iz ove obavijesti o zaštiti privatnosti kao i pravila o upotrebi kolačića koja možete pročitati klikom na:

za stranicu Net.hr: https://net.hr/info/pravil politika-kolacica

za stranicu Zena.hr: https://zena.net.hr/info/politika-kolacica

Svi spomenuti dokumenti dio su općih uvjeta korištenja. S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu obavijest o privatnosti i pravila o kolačićima i objaviti promjene na našoj web stranici na adresi https://net.hr/info/pravila-privatnosti

Posebne obavijesti o određenim uslugama

Osim ove obavijesti o zaštiti privatnosti, možemo također objaviti posebne određene obavijesti o zaštiti privatnosti za neke od naših pojedinih usluga. Te posebne obavijesti mogu uključivati ovu obavijest o privatnosti, u kojem se slučaju će se obje primjenjivati, no u slučaju neusklađenosti primjenjivati će se obavijest o zaštiti privatnosti iz pojedine usluge.

Da biste pročitali ove posebne obavijesti, koristite poveznice navedene u nastavku:

VOYO: https://voyo.rtl.hr/

Koje podatke prikupljamo?

Podatke koje prikupljamo o vama ovise o tome koje naše usluge koristite, ali važno je da znate da ćemo prikupljati vaše osobne podatke samo kada je to potrebno. Podatke koje možemo prikupiti uključuju:

u slučaju da je za neku od naših Usluga potrebna prijava korisnika: vaše ime i prezime, korisničko ime, adresa e-pošte, broj telefona, dob ili datum rođenja te pojedinosti Usluga koje upotrebljavate

podatke o vašoj upotrebi naših Usluga, uključujući pojedinosti o vašoj internetskoj adresi (IP), vrsti i identifikatoru uređaja, operacijskom sustavu, verziji preglednika, podatke o kolačićima, sadržaju koji ste pogledali, sadržaju koji vas zanima i detalje vaše navigacije po Uslugama

podatke o lokaciji iz vaše IP adrese ili pristupom funkcijama globalnog pozicioniranja na uređaju (npr. GPS)

druge podatke s vremena na vrijeme kako bi nam pomogli u pružanju poboljšanih proizvoda i usluga, primjerice kada vas zamolimo da ispunite anketu ili upitnik

podatke vezane uz vaše sudjelovanje u nagradnim igrama ili natječajima i to kao što su ime, prezime, nadimak, kontakt

podatke koji su potrebni u prijavi za pojedine emisije RTL-a, kao što su ime, prezime, nadimak, email kontakt, kontakt na društvenim mrežama, broj mobitela, datum rođenja, spol, adresa, nacionalnost, obrazovanje, zanimanje, hobiji, sport, interesi, bračni status, broj djece, visina, težina, boja kose, boja očiju, veličina odjeće, broj cipela, tetovaže, piercing, vozačka dozvola, fotografije, videosnimke i sl.

podatke vezane uz korištenje društvenih mreža, komentiranje na društvenim mrežama i/ili ispod različitih zanimljivih članaka

fotografije i druge podatke kao što su ime, kontakt, sve sa različitih događaja koje organiziramo

ostale podatke za provjeru usklađenosti s uvjetima korištenja i/ili kada smo to dužni po zakonu - primjerice podatke o danoj ili povučenoj privoli za kolačiće i/ili newsletter, ili podatke o odgovorima na vaše zahtjeve ili upite.

U svakom od navedenih slučajeva označit ćemo koji su podaci obvezni kako biste mogli ocijeniti želite li Uslugu koristiti, želite li dati i više podataka od onih koji su nužni ili ćete učiniti nešto treće, primjerice napustiti stranicu.

Kada i kako prikupljamo vaše podatke?

Mi (ili treće strane koje smo ovlastili za to) možemo prikupljati informacije o vama:

kada se prvi put registrirate za naše Usluge ili na neki drugi način obnovite svoje podatke

kada kupujete robu ili usluge ili se pretplatite na neki od sadržaja

kada nas kontaktirate s upitom, zahtjevom, prijavom ili drugim povratnim informacijama

kada sudjelujete u interaktivnosti (na primjer, kada se prijavljujete za sudjelovanje u emisiji, kada sudjelujete u nagradnom natječaju ili glasate u jednoj od naših anketa)

kada zatražite da vam dostavljamo newsletter ili druge vrste obavijesti putem izravnog marketinga

u praćenju vaše upotrebe Usluga

kada provjeravamo poštivanje usklađenosti s uvjetima korištenja i/ili kada smo to dužni po zakonu

pomoću kolačića ili drugih uređaja (za detalje pogledajte odlomak „Koristimo li kolačiće“)

kada otkrivate svoje osobne podatke na neki drugi način putem Usluga (na primjer, RTL može ponuditi korisnicima mogućnost objavljivanja komentara o sadržaju)

od trećih strana koji su potvrdili da su ovlašteni prenijeti vaše podatke u skladu s vašim zakonskim pravima

Možemo također kombinirati informacije koje pružate na jednoj Usluzi s podacima prikupljenim iz drugih Usluga i/ili sa informacijama koje su javno dostupne ili primljene od drugih javnih izvora. Sve informacije čuvaju se i upotrebljavaju u skladu s ovom obavijesti o zaštiti privatnosti.

Vaša je odgovornost osigurati da su svi podaci o registraciji koje ste nam pružili točni i ažurni.

Neke od naših Usluga mogu vam biti dostupne samo ako nam date potrebne podatke.

Koristimo li kolačiće?

Mi i treće strane ovlaštene za to mogu koristiti kolačiće i/ili druge alate za pohranu i ponekad pratiti informacije o vama. Za više detalja o tome što su kolačići, koje kolačiće koristimo i kako ih onemogućiti, pogledajte obavijest o kolačićima:

za stranicu Net.hr: https://net.hr/info/pravila-o-koristenju-kolacica

za stranicu Zena.hr: https://zena.net.hr/info/pravila-o-koristenju-kolacica

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo samo i isključivo onoliko dugo koliko je potrebno, što ovisi od slučaja do slučaja. Duljina razdoblja čuvanja podataka ovisi o svrsi za koju su podaci dobiveni i njegovoj prirodi. Na primjer:

možda ćemo morati zadržati neke osobne podatke o vama kako bismo mogli odgovoriti na vašu eventualnu pritužbu o našim Uslugama. U tom slučaju čuvat ćemo podatke najviše 5 godina od rješavanje pritužbe

ako nas zamolite da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za izravni marketing, moramo zadržati dovoljno informacija o vama kako bismo mogli osigurati da vas ne uključujemo u naše izravne marketinške aktivnosti. U tom slučaju podatke vezane uz zahtjev čuvat ćemo također 5 godina, sve kako bismo mogli dokazati da smo udovoljili vašem zahtjevu ili da smo vam odgovorili na upit ograničavajući neko od prava čije ostvarenje ste tražili

možda ćemo morati zadržati osobne podatke kako bismo mogli obraniti moguće buduće pravne zahtjeve. Rokovi čuvanja će u ovakvim slučajevima biti vezani uz sami tijek postupka i druge važeće propise koji prilikom postupanja vežu nadležna tijela i organe koji egzistiraju u Republici Hrvatskoj

ponekad nam je minimalno razdoblje čuvanja podataka određeno zakonskom obvezom – primjerice podatke o našim radnicima čuvamo kroz evidencije radnika najmanje 6 godina, podatke o dobitnicima na nagradnim natječajima ili nagradnim igrama kroz 11 godina, sve u ovisnosti od poreznih i računovodstvenih propisa

Detaljno o rokovima čuvanja možete vidjeti i u našim evidencijama aktivnosti obrade kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka na [email protected]

Kako koristimo vaše podatke? U koje svrhe?

Mi i ovlaštene treće strane možemo koristiti vaše podatke na različite načine, i to da bi mogli:

pratiti, razvijati i poboljšati Usluge i/ili vaše korisničko iskustvo (to može uključivati personalizaciju oglašavanja ili sadržaja koji ste vidjeli)

pružati vam podršku prilikom korištenja Usluga

pružiti vam preporuke za proizvode i Usluge

obraditi plaćanja od vas do nas (ukoliko je primjenjivo)

obraditi vašu bilo kakvu pritužbu ili upit

kontaktirati vas s porukama vezanim uz Usluge nadzirati pridržavanje naših uvjeta korištenja ili drugih uvjeta i odredbi u vezi s vašom upotrebom Usluga, kao i istražiti sve sumnje mogućeg kršenja istih

dodijeliti vam nagradu i objavljivati pojedinosti ukoliko osvojite nagradu u nekoj od naših nagradnih igara

omogućiti pristup jednoj ili više društvenih mrežnih mjesta putem Usluga (imajte na umu da, ako se odlučite za povezivanje sa društvenim mrežama sa Usluga, vaši osobni podaci mogu biti podijeljeni između RTL-a i vašeg korisničkog računa na pojedinoj društvenoj mreži te da sve osobne podatke koji se dijele s navedenom društvenom mrežom treće strane obrađuju u skladu sa njihovim odredbama o zaštiti privatnosti)

geo-blokirati naše Usluge kako bi se osiguralo da se pridržavamo naših ugovornih i zakonskih obveza

Na kojim osnovama obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo samo ako imamo pravnu osnovu za to. Općenito, obrađujemo ih na temelju sljedećih pravnih osnova:

dali ste pristanak za obradu. U slučajevima kada je to potrebno, za obradu vaših osobnih podataka prethodno ćemo zatražiti privolu, a znajte da i nakon što ste privolu dali - uvijek je imate pravo povući. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Primjer obrade na temelju vaše privole: kada nam date suglasnost putem skočnog prozora na kategorije kolačića koje nisu nužne; kada nam date privolu za korištenje vaših kontakata osobito adrese e-pošte u promotivne svrhe, za slanje promotivnih ponuda, newslettera, prijave u emisiju i sl.

obrada je neophodna za izvršenje ugovora kojeg ste stranka (uključujući uvjete i odredbe odgovarajuće Usluge)

Primjer obrade na temelju izvršenja ugovora: kada od nas kupite neku Uslugu koju vam nudimo, jednostavnije rečeno kada nam nešto platite i kada za uzvrat, za taj iznos koji ste platili, dobijete Uslugu koja se nudila po toj cijeni

obrada je neophodna za poštivanje pravnih obveza RTL-a

Primjer obrade nužne za izvršavanje pravnih obveza koje mi imamo: čuvanje računa minimalno 11 godina, čuvanje odgovora na vaše zahtjeve ili pritužbe i sl.

obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi RTL ili treća strana

Na primjer, imamo legitiman interes za razumijevanje načina na koji korisnici upotrebljavaju naše Usluge kako bi ih poboljšali i učinkovitije prodavali oglase, naravno sve u onim situacijama u kojima i vi to očekujete od nas. Stoga možemo upotrebljavati vaše osobne podatke kako bismo razumjeli i analizirali upotrebu naših usluga. U svakom slučaju kada obradu temeljimo na legitimnom interesu imate pravo prigovora na obradu na temelju takvih legitimnih poslovnih interesa.

Hoćemo li vam slati marketinške poruke?

Marketinške poruke ćemo vam slati samo ako ste nam jasno naznačili da pristajete na primanje takvih poruka te na koji način ih pristajete primati. Tamo gdje smo dobili vaš pristanak možemo:

poslati vam e-poštom, telefonom (uključujući SMS i MMS), poštom ili drugim načinima komunikacije obavijesti o našim postojećim i novim uslugama i posebnim ponudama

poslati vam informacije e-poštom, telefonom (uključujući SMS i MMS), poštom ili drugim načinima komunikacije obavijesti o srodnim proizvodima ili uslugama odabranih trećih strana koje bi mogle biti od interesa za vas

Imate uvijek pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Detalje o tome kako ostvariti to pravo potražite u obavijesti o privatnosti za relevantnu uslugu. Općenito, ukoliko želite prestati primati marketinške komunikacije od nas, koristite "unsubscribe“ ili sličan objekt koji se nalazi u takvoj komunikaciji. Alternativno, možete nam poslati e-poštu na adresu e-pošte [email protected] navodeći da ne želite primati daljnje obavijesti od nas.

Ako preuzmete jednu od naših mobilnih aplikacija, možda ćemo vam poslati poruke, uključujući i marketinške poruke, putem tzv. push notifikacija. Možete ih onemogućiti u bilo kojem trenutku promjenom postavki obavijesti na mobilnom uređaju ili deinstaliranjem aplikacije.

Dijelimo li vaše podatke?

Možemo proslijediti informacije o vama kako slijedi:

trećim stranama koje smo ovlastili da djeluju u naše ime, kao što su naši zaposlenici, partneri, dobavljači i/ili agenti, kako bismo upravljali uslugama koje vam pružimo. Trećim stranama dopušten je pristup vašim informacijama samo koliko je potrebno za obavljanje funkcija Usluge ili za pružanje neke usluge nama. Trećim stranama nije dopušteno koristiti podatke za bilo koju drugu svrhu

kao dio općih statističkih podataka o korisničkoj bazi Usluge, uzorcima prodaje, količinama prometa i srodnim temama. Ti podaci neće sadržavati pojedinosti pomoću kojih bi vas se moglo osobno identificirati

u svrhu industrijskih mjerenja, npr. mjerenje posjećenosti web stranice

policiji, regulatornim tijelima ili pravnim savjetnicima u svezi s bilo kojim navodnim kaznenim djelom, nezakonitom aktivnošću ili sumnjom na kršenje Uvjeta korištenja i/ili kršenja drugih prava i obaveza, ako je to propisano zakonom ili gdje sumnjamo na štetu ili potencijalnu štetu drugima. Surađivat ćemo sa svim tijelima nadležnim za provođenje zakona ili postupati po sudskom nalogu kojim se traži otkrivanje identiteta ili lokacije ili bilo koje druge informacije o bilo kome tko krši bilo kakve zakonske odredbe kao i radi sprječavanja ili otkrivanja zločina ili uhićenja ili progona počinitelja kaznenih djela i prekršaja

tamo gdje je primjenjivo, korisničko ime i neki profilni podaci koje dobrovoljno pružite mogu biti objavljeni na područjima Usluga kao što su forumi, top liste, chat sobe ili stranice na kojima se prikazuju uradci korisnika, kao identitet pod kojim ćete biti imenovani na tim dijelovima web stranice

neke od podataka i sadržaja koji su ili će biti javno objavljeni na našim web stranicama ili putem naših drugih sredstava javnog priopćavanja možemo dijeliti i s drugim primateljima od kojih se neki nalaze izvan EU, odnosno EGP, primjerice sadržaj koji učinimo javno dostupnim putem programa Pinpoint i Google News Showcase. U konkretnom slučaju Google, kao vlasnik navedenih programa, predstavlja samostalnog voditelja obrade te vas za obradu podataka koju provodi Google upućujemo na njihovu obavijest o zaštiti privatnosti. Također, moguće je da druge osobe, kao što su naši čitatelji/gledatelji ili drugi mediji odnosno predstavnici medija, u i izvan EU, podijele naše članke ili vijesti, a o čemu voditelj obrade nije obaviješten te ne odgovara za navedeno dijeljenje podataka

ako dođe do promjena u našem poslovanju (pogledajte odjeljak "Promjene u našem poslovanju")

Što je s maloljetnicima?

RTL savjetuje roditeljima ili zakonskim skrbnicima da nadziru upotrebu Usluge od strane maloljetnog korisnika te da takve korisnike upoznaju s činjenicom da se njihovi osobni podaci mogu obraditi na temelju ove obavijesti o zaštiti privatnosti i pravila o korištenju kolačića.

Tamo gdje se traži prijava korisnika za korištenje pojedine Usluge, osobe koje još nisu navršile 16 godina (maloljetne osobe) mogu se prijaviti kao registrirani korisnik jedino uz suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika.

Roditelj(i) ili zakonski predstavnik malodobnog korisnika mora pročitati ovu obavijest o privatnosti i pravila o kolačićima u interesu maloljetnog Korisnika i može ostvariti prava relevantnog Korisnika umjesto maloljetnog Korisnika.

Jesu li moji podaci sigurni?

RTL u svakom trenutku održava razinu sigurnosti prilikom obrade podataka o korisnicima i posjetiteljima web stranica ili aplikacija koja je, s obzirom na stanje, dovoljna za sprečavanje neovlaštenog pristupa, prilagodbe, otkrivanja ili gubitka osobnih podataka.

Kao dio toga, RTL potpisuje pisane sporazume s dobavljačima da će se isti baviti i obrađivati osobne podatke u njegovo ime, pri čemu se tim dobavljačima nalažu odgovarajuće obveze kako bi se osigurala sigurnost tih podataka.

Koja su vaša prava?

Svi osobni podaci koje dostavljate bit će tretirani u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka ("GDPR") i svim drugim relevantnim zakonima koji se primjenjuju. Tu smo za vas kako bi vam omogućili korištenje svakog od vaših prava vezanih za vaše osobne podatke, i to:

pravo pristupa svojim podacima kao i pravo tražiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo o vama. Da biste to učinili, kontaktirajte nas na [email protected] , navodeći da tražite kopiju osobnih podataka uključujući jasno određivanje pojedinosti vašeg zahtjeva. Prije nego li udovoljimo vašem zahtjevu, možda ćete morati poslati dokaz svog identiteta

, navodeći da tražite kopiju osobnih podataka uključujući jasno određivanje pojedinosti vašeg zahtjeva. Prije nego li udovoljimo vašem zahtjevu, možda ćete morati poslati dokaz svog identiteta pravo prigovora na vaše osobne podatke koji se koriste za izravni marketing. Tamo gdje je to potrebno, osigurat ćemo da dobijemo vaš pristanak prije poduzimanja marketinga i imat ćete mogućnost povlačenja pristanka

pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju pod pravnom osnovom našeg legitimnog poslovnog interesa (pogledajte poglavlje "Kako koristimo vaše podatke?"). Mi ćemo se pridržavati takvog zahtjeva, osim ako ne postoji valjani razlog zbog kojeg to ne činimo

pravo na ispravak. Možete zatražiti ispravljanje netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka

pravo na povlačenje privole. Tamo gdje obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, u bilo kojem trenutku možete povući vašu privolu. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja

pravo na brisanje. Možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka i mi ćemo se vašeg zahtjeva pridržavati, osim ako ne postoji zakonska obveza ili neka druga osnova čuvanja istih

pravo na prijenos podataka. U određenim okolnostima, možete zatražiti da vam dostavimo vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku i prenesemo ih drugom pružatelju iste ili slične usluge. Ukoliko je ovo pravo primjenjivo, mi ćemo osigurati takav prijenos koliko će to biti to tehnički moguće

pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Predlažemo da nas kontaktirate ako imate bilo kakva pitanja ili ako imate prigovor u vezi s postupkom obrade vaših osobnih podataka. Međutim, imate pravo izravno kontaktirati nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj – Agenciju za zaštitu osobnih podataka

Na što se ova obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi?

Ova obavijest o zaštiti privatnosti ne odnosi se na društva, usluge ili aplikacije čiji nismo vlasnik niti nakladnik. To uključuje (bez ograničenja) web stranice ili aplikacije/widgete (npr. društvenih mreža poput Facebooka ili X-a (ranijeTwittera)) trećih strana koje povezujemo ili nudimo putem naših Usluga. Isto tako ne odnosi se na oglasne mreže, medijske agencije ili same oglašivače. Oglasne mreže i medijske agencije su tvrtke koje djeluju kao posrednici između nas kao vlasnika web stranica i oglašavača. Ukoliko kliknete na oglas koji vas odvede do stranice oglašivača, molimo vas da provjerite njihovu obavijest o zaštiti privatnosti.

Ova obavijest ne odnosi se ni na stranice i usluge pružene putem naših Usluga kojima upravlja i koje nadgleda treća strana. Ove treće strane, njihove aplikacije i usluge potpuno su neovisne od nas te su isključivo odgovorne za sve aspekte njihovog odnosa s vama i za bilo kakvu vašu upotrebu njihovih usluga. Treće strane imaju svoje obavijesti o privatnosti i/ili uvjete korištenja, koje preporučujemo da pročitate prije upotrebe.

Davatelji usluga sa sjedištem izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora

Koristimo određene tvrtke treće strane za obavljanje određenih funkcija Usluga u naše ime ili za pružanje usluga. Trećim stranama dopušten je pristup vašim informacijama samo koliko je potrebno za obavljanje funkcija Usluge ili za pružanje neke usluga nama. Trećim stranama nije dopušteno koristiti podatke za bilo koju drugu svrhu.

Neke od tih tvrtki trećih strana mogu se same nalaziti ili imati u posjedu poslužitelje koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora. Ukoliko dijelimo vaše podatke s takvim tvrtkama, poduzimamo sve potrebne korake kako bismo osigurali da su vaši podaci sigurni i da se s njima postupa u skladu s ovim obavijestima o zaštiti privatnosti.

Međutim, imajte na umu da zaštita podataka i drugi propisi takvih zemalja možda nisu tako opsežni kao oni iz Europskog gospodarskog prostora. Vaše osobne podatke prenosit ćemo na teritorij izvan Europskog gospodarskog prostora samo pod sljedećim okolnostima:

Europska komisija je utvrdila da postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka u zemlji u koju prenosimo vaše podatke

postoje standardne klauzule o zaštiti podataka koje je donijela Europska komisija, koja regulira prijenos (možete pogledati standardne ugovorne klauzule na stranici Europske unije: eur-lex.europa.eu)

postavljeni su drugi prikladni zaštitni mehanizmi koji su sukladno našim propisima valjani u praktičnoj zaštiti vaših podataka.

Za prijenose u SAD, naši partneri koji pružaju npr. usluge pohrane, alata za mail i druge slične usluge mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije.

10. srpnja 2023. godine Europska komisija je donijela novu odluku o primjerenosti na temelju koje se osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Odluka o primjerenosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakonit prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Promjene u našem poslovanju

Ako odlučimo promijeniti ili preoblikovati naše poslovanje, možda ćemo morati prenijeti vaše osobne podatke jednoj od tvrtki unutar naše grupe kako bismo vam mogli nastaviti učinkovito isporučivati Usluge.

Također, ako dođe do pripajanja, preuzimanja, restrukturiranja, reorganizacije ili neke druge transakcije koja uključuje prodaju neke ili sve imovine naših grupnih tvrtki, vaši podaci mogu biti uključeni u imovinu koja se prenosi novom vlasniku i mogu biti dostavljeni entitetima i savjetnicima koji su uključeni. Takva transakcija može zahtijevati od nas:

(i) zadržavanje prava na nastavak korištenja prenesenih osobnih podataka uz pravo novog vlasnika da koristi takve informacije; i

(ii) pokretanje dodatnih prijenosa osobnih podataka (uključujući nove osobne podatke) s novim vlasnikom s vremena na vrijeme nakon takve transakcije.

Ako dođe do promjene u našem poslovanju (kao što je reorganizacija ili restrukturiranje), vaši osobni podaci ostaju podložni ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti. Međutim, ako se vaši osobni podaci prenose novom vlasniku nakon spajanja ili stjecanja, možda će mjerodavna biti drugačija obavijest o zaštiti privatnosti. Mi, ili novi vlasnik, obavijestit ćemo vas prije nego što bilo koji od vaših osobnih podataka bude podložan drugačijoj obavijesti o privatnosti.

Stupanje na snagu

Ova obavijest stupa na snagu danom objave na web stranicama koje su u vlasništvu voditelja obrade.

Zadnji puta ažurirano: 27.02.2025. godine