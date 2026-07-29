Nina Badrić preskočila haljinu i odabrala šarmantni kombinezon savršen za ljetne dane

Kad se spoje dalmatinska kulisa i nepogrešiv osjećaj za stil, rezultat teško može proći nezapaženo. Popularna je pjevačica svojim posljednjim izdanjem još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih domaćih zvijezda

Nina Badrić stigla je u Velu Luku, a osim razloga dolaska, pažnju obožavatelja privukao je i njezin modni odabir. Na fotografijama s putovanja brodom Nina je pozirala u društvu kolegice Zorice Kondže, dok je u pozadini dominirala prekrasna dalmatinska kulisa.

Nina Badrić/Instagram

Za opušteno ljetno izdanje odabrala je Zarin bijeli kombinezon s crnim točkicama koji se sastoji od elegantnog topa s halter-ovratnikom i širokih hlača. Lepršavi kroj i lagani materijal savršeno su odgovarali ljetnoj atmosferi, a kombinacija je istovremeno djelovala chic i vrlo udobno.

Točkasti uzorak jedan je od onih klasika koji se uvijek vraćaju u modu, a Nina mu je dala modernu notu. Uz bijelo-crnu kombinaciju odlično su se uklopile velike sunčane naočale, jednostavan nakit i prirodna frizura koja je dodatno naglasila njezin opušteni mediteranski stil.

Poseban šarm cijelom izdanju dao je kontrast između elegantnog kompleta i ležerne atmosfere putovanja brodom. Nina je još jednom dokazala da najbolji ljetni outfiti ne moraju biti komplicirani - dovoljno je spojiti dobar kroj, klasičan uzorak i malo samopouzdanja.

No njezin dolazak u Velu Luku nije bio samo modna priča. Pjevačica je ondje stigla kako bi sudjelovala na manifestaciji 'Trag u beskraju', posvećenoj Oliveru Dragojeviću. Uz nju je doputovala i Zorica Kondža, a njihov dolazak izazvao je oduševljenje obožavatelja koji su ih nazvali pravim glazbenim divama.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!