Nina Badrić preskočila haljinu i odabrala šarmantni kombinezon savršen za ljetne dane
Nina Badrić stigla je u Velu Luku, a osim razloga dolaska, pažnju obožavatelja privukao je i njezin modni odabir. Na fotografijama s putovanja brodom Nina je pozirala u društvu kolegice Zorice Kondže, dok je u pozadini dominirala prekrasna dalmatinska kulisa.
Za opušteno ljetno izdanje odabrala je Zarin bijeli kombinezon s crnim točkicama koji se sastoji od elegantnog topa s halter-ovratnikom i širokih hlača. Lepršavi kroj i lagani materijal savršeno su odgovarali ljetnoj atmosferi, a kombinacija je istovremeno djelovala chic i vrlo udobno.
Točkasti uzorak jedan je od onih klasika koji se uvijek vraćaju u modu, a Nina mu je dala modernu notu. Uz bijelo-crnu kombinaciju odlično su se uklopile velike sunčane naočale, jednostavan nakit i prirodna frizura koja je dodatno naglasila njezin opušteni mediteranski stil.
Poseban šarm cijelom izdanju dao je kontrast između elegantnog kompleta i ležerne atmosfere putovanja brodom. Nina je još jednom dokazala da najbolji ljetni outfiti ne moraju biti komplicirani - dovoljno je spojiti dobar kroj, klasičan uzorak i malo samopouzdanja.
No njezin dolazak u Velu Luku nije bio samo modna priča. Pjevačica je ondje stigla kako bi sudjelovala na manifestaciji 'Trag u beskraju', posvećenoj Oliveru Dragojeviću. Uz nju je doputovala i Zorica Kondža, a njihov dolazak izazvao je oduševljenje obožavatelja koji su ih nazvali pravim glazbenim divama.
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