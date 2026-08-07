Tko je autorica romana 'Svježa voda za cvijeće'? Hrvatice obožavaju njezine knjige

Njezina djela, prevedena na više od 40 jezika, postala su globalni bestseleri, a Perrin se prometnula u jednu od najvažnijih suvremenih francuskih autorica

Ako ste posljednjih nekoliko godina ušli u bilo koju hrvatsku knjižaru i knjižnicu, gotovo je nemoguće da niste primijetili ime Valérie Perrin. Njezin roman "Svježa voda za cvijeće" nije samo prolazni hit, već je postao kulturni fenomen koji se mjesecima, pa i godinama, nije skida s ljestvica najčitanijihknjiga. No, tko je žena koja stoji iza priče o Violette Toussaint, čuvarici groblja čija je sudbina dirnula stotine tisuća čitatelja u Hrvatskoj i diljem svijeta? Valérie Perrin, rođena 1967. godine u francuskim planinama Vosges, mnogo je više od autorice jednog bestselera. Ona je scenaristica, fotografkinja i, iznad svega, majstorica pripovijedanja o malim, naizgled običnim životima koji u sebi kriju čitave svemire.

Put do uspjeha: Od filmskog seta do književnog vrha

Prije nego što je postala jedna od najčitanijih francuskih autorica, Perrin je živjela nekoliko života. Nakon odrastanja u Burgundiji, s devetnaest godina preselila se u Pariz gdje je radila razne poslove. Njezin ulazak u svijet umjetnosti nije bio preko književnosti, već kroz objektiv fotoaparata i suradnju s legendarnim francuskim redateljem Claudeom Lelouchom, za kojeg se kasnije i udala. Godine 2006. započinje njihova profesionalna suradnja, a Perrin radi kao fotografkinja na setu, a potom i kao koscenaristica na nekoliko njegovih filmova.

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To iskustvo duboko je oblikovalo njezin književni stil. "Dolazim iz svijeta filma. Moje su knjige poput scenarija, pune dijaloga i vizualnih prizora jer razmišljam filmski dok pišem, kao da držim kameru i snimam svoje likove", izjavila je u jednom intervjuu. Ipak, iskra za pisanje romana tinjala je u njoj godinama.

Njezin debitantski roman, "Oni koje nitko ne posjećuje" ("Les Oubliés du dimanche"), objavljen je 2015. godine. Priča o Justine, mladoj njegovateljici u domu za starije koja se zbližava sa stogodišnjom Hélène, pokazala je sve ono što će postati zaštitni znak njezina pisanja: duboku empatiju, interes za zaboravljene sudbine i pripovijedanje koje se proteže kroz generacije. Iako je mislila da će to biti njezina jedina knjiga, međunarodni uspjeh romana "Svježa voda za cvijeće" dao je vjetar u leđa i njezinom prvijencu, koji je doživio novu mladost.

Recept za uspjeh: Emocije, misterij i filmski pristup

Što je to u knjigama Valérie Perrin što tako snažno odjekuje kod čitatelja? Odgovor leži u savršenoj ravnoteži između dirljive melankolije i nepokolebljive nade. Njezini likovi, od čuvarice groblja Violette do nerazdvojnog trojca iz romana "Troje", obični su ljudi opterećeni tragedijama, gubicima i tajnama, ali nikada ne gube ljudskost i sposobnost za ljubav i oprost. Perrin ne bježi od teških tema - njezine knjige progovaraju o smrti, nasilju, preljubu i samoći - ali to čini s nevjerojatnom nježnošću, pretvarajući mračne priče u slavlje života.

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Njezin je stil pisanja izrazito filmski. Kratka poglavlja, nelinearna radnja koja skače iz prošlosti u sadašnjost i postepeno otkrivanje misterija drže čitatelja u neizvjesnosti, gotovo kao da gleda triler. "Moje su knjige strukturirane poput trilera, potrebno je puno vremena da se sve posloži i artikulira", objašnjava autorica. Tomu pridonosi i njezin temeljit, gotovo novinarski pristup istraživanju. Prije pisanja, Perrin razgovara sa stručnjacima iz profesija kojima se bave njezini protagonisti kako bi što vjernije prikazala njihovu svakodnevicu. Za roman "Oni koje nitko ne posjećuje" dugo je razgovarala s mladom njegovateljicom, a otac njezine djece, fizioterapeut koji je radio sa starijim osobama, bio joj je nepresušan izvor inspiracije.

Glas zaboravljenih generacija

Jedna od ključnih opsesija Valérie Perrin, kako sama kaže, jesu starije osobe i njihove uspomene. Fascinira je protok vremena i način na koji prošlost oblikuje sadašnjost. Njezine priče često obuhvaćaju goleme vremenske raspone. Radnja romana "Oni koje nitko ne posjećuje" proteže se od 1919. do 2013. godine, dok "Troje" prati prijateljstvo glavnih junaka od djetinjstva 1986. do zrele dobi 2017. godine.

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"Oduvijek sam imala fascinaciju starijim osobama. One su ispunjene sjećanjima i mislim da je važno prelistati ta sjećanja prije nego što odu", ističe Perrin. Upravo ta sposobnost da udahne život prošlosti i ispreplete sudbine različitih generacija daje njezinim romanima epsku širinu i dubinu.

Njezina djela, prevedena na više od 40 jezika, postala su globalni bestseleri, a Perrin se prometnula u jednu od najvažnijih suvremenih francuskih autorica. Za hrvatske čitatelje, njezine su knjige postale utočište, djela koja istovremeno tješe i potiču na razmišljanje, podsjećajući nas da se i u najvećoj tami može pronaći svjetlo, a u naizgled običnim životima krije se nevjerojatna ljepota. Ona vraća vjeru u dobrotu i pokazuje da svaka, pa i najmanja ljudska priča, zaslužuje biti ispričana.

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