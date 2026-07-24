Što poznate Hrvatice nose na plaži: Severina i Ella u bikiniju, a Nina u kostimu hrvatskog brenda

Odabiri poznatih Hrvatica pokazuju da na modnoj sceni kupaćih kostima ima mjesta za sve: od vječne crne klasike i dizajnerskog luksuza do pristupačnih komada i razigranih uzoraka koji unose vedrinu u ljetne dane

Ljetna sezona je u punom jeku, a društvene mreže preplavljene su fotografijama s obale. U fokusu su, naravno, kupaći kostimi, a mi smo zavirili u ljetne ormare poznatih Hrvatica kako bismo otkrili njihove favorite za plažu. Odabiri su raznoliki, od vječne klasike do dizajnerskih komada.

Odvažne boje i popularni uzorci

Iako klasika dominira, brojne zvijezde nisu odoljele ni vibrantnim bojama i aktualnim uzorcima. Ana Gruica Uglešić ovo ljeto uživa u dvodijelnim kupaćim kostimima - od nježnih boja do leopard uzorka.

Severina svake godine nosi različite modele, a ove godine mogli smo je vidjeti u sjajnom dvodijelnom modelu australskog brenda "Oséree".

Nina Badrić svake godine uživa u ljetovanju na Hvaru, a ove godine pokazala je da voli nositi hrvatski brend Morebeachwear. Također uživa i u šarenim jednodijelnim modelima.

Maja Šuput voli raskošne i upečatljive komade odjeće pa i ljeti nosi kostime s naglašenim bojama i detaljima. Ove ljeto mogli smo je vidjeti u različitim modelima i ne znamo koji je ljepši - ružičasti ili crni?

Bojana Gregurić Vejzović obožava ljeta na jugu Hrvatske, a ove godine nosi jednostavan crni jednodijelni kupaći kostim.

Ella Dvornik ovo ljeto uživa u trčanju, a na plaži voli nositi bikini.

Voditeljica Ecija Ivušić tijekom toplinskog vala u Zagrebu nosila je jednodijelni kupaći kostim.

Adriana Ćaleta-Car pokazala sklonost prema bikiniju sa šarenim, ali opet nježnim uzorcima. U moru minimalističkih i jednobojnih kupaćih kostima, Adrianin odabir pao je na model s potpisom kolumbijskog brenda Agua by Agua Bendita.

Manekenka Elena Dizdar puno vremena provodi na plažama i najčešće odabere vrlo jednostavne bikini modele.

Sanja Vejnović obožava ljeto i plažu, a voli i jednostavne kupaće kostime u kojima se prepušta moru i plivanju.

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