'Djevojke na zadatku' na RTL2 - kada slučaj uzmu ove detektivke, zločinici nemaju šansu

Odjel za ubojstva bostonske policije prvi je na mjestu zločina! Detektivka Jane Rizzoli (Angie Harmon) i forenzička patologinja dr. Maura Isles (Sasha Alexander) neumorno i požrtvovno rade kako bi ubojice privele pravdi

Omiljena kriminalistička serija 'Djevojke na zadatku' (Rizzoli & Isles) prvi se put prikazuje na RTL2! Od 13. kolovoza u 18.30 gledatelji RTL2 će u prvoklasnoj proceduralnoj seriji 'Djevojke na zadatku' u rješavanju slučajeva pratiti istražiteljski tim koji čine detektivka i forenzička patologinja, koje se istovremeno nose s raznim pritiscima u privatnim životima.

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Ovaj se potvrđeni koncept vrhunskom realizacijom, produkcijom i sjajnim glumačkim predstavama pokazao kao pravi hit, globalno popularna serija koja je postala jedna od najgledanijih i najrenomiranijih drama na ekranu, a sada i gledatelji RTL2 svaki dan mogu uživati u rješavanju misterioznih slučajeva i zapleta iz Bostona.

Odjel za ubojstva bostonske policije prvi je na mjestu zločina! Detektivka Jane Rizzoli (Angie Harmon) i forenzička patologinja dr. Maura Isles (Sasha Alexander) neumorno i požrtvovno rade kako bi ubojice privele pravdi. No i same prolaze kroz turbulentne događaje u privatnim životima te se suočavaju s raznim osobnim i obiteljskim problemima, istodobno izbjegavajući krizne situacije s kolegama u postaji.

Autorica serije Janet Tamaro televizijsku adaptaciju utemeljila je na seriji bestselera poznate spisateljice Tess Gerritsen, a izvršni producenti su Bill Haber i Michael M. Robin. Serija je osigurala u Americi vjerno gledateljstvo, startavši s čak 7,55 milijuna gledatelja na premijeri, što ju je odmah lansiralo među najgledanije premijere serija u povijesti. Tijekom godina prikazivanja serija je konstantno držala sam vrh gledanosti s prosjekom od više od osam milijuna gledatelja po epizodi te je doživjela čak sedam uspješnih sezona i ukupno 105 epizoda!

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Janet Tamaro željela je snimiti seriju sa snažnim likovima, seriju koja postavlja profesionalna, ali i osobna etička pitanja. Jednako tako, htjela je da se serija razlikuje od ostalih policijskih uradaka pa redovito naglašava suprotnost između ulične snalažljivosti i znanosti, ali istovremeno nudi odmak od kriminala unoseći humor i obiteljske motive. I dok je većina krimića prilično tradicionalna, cilj 'Djevojaka na zadatku' jest pružiti gledateljima uvid u iskreno žensko prijateljstvo i obiteljsku privrženost unatoč brutalnim zločinima. Uspjeh serije krije se u održavanju kvalitete, pripovijedanju i kemiji dviju potpuno različitih glavnih junakinja, sličnu onoj koju imaju Bones i Booth u 'Kostima'.

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RTL

Serija je okupila znalačku glumačku postavu. Kako bi bila što vjerodostojnija, Angie Harmon (Jane Rizzoli) ističe da je za ulogu čvrste detektivke crpila inspiraciju iz stvarnih razgovora s istražiteljima dok je posao Sashe Alexander, koja tumači briljantnu dr. Mauru Isles, zahtijevao učenje kompliciranih medicinskih i znanstvenih pojmova jer je njezin lik hodajuća enciklopedija ljudske anatomije. Angie Harmon, poznata kao Abbie Carmichael iz serije 'Zakon i red', utjelovila je eksplozivnu, borbenu detektivku Jane Rizzoli, odraslu u radničkoj obitelji, a Sasha Alexander, poznata kao Caitlin Todd iz 'NCIS', kao dr. Maura Isles, modno je osviještena forenzička patologinja, sušta suprotnost svojoj najboljoj prijateljici Jane.

Lee Thompson Young igra Barryja Frosta, Janeina mlađeg i tehnološki naprednog partnera koji se užasava krvi i obdukcija, Bruce McGill našao se u roli detektiva Vincea Korsaka, Janeina starog mentora, Jordan Bridges tumači Frankieja Rizzolija, Janeina mlađeg brata koji radi kao policajac i svim se silama trudi postati detektiv, legendarna Lorraine Bracco (Obitelj Soprano, Dobri momci) tumači Angelu Rizzoli, glasnu Janeinu majku, a Brian Goodman kao Sean Cavanagh šef je bostonskog odjela za ubojstva.

Kriminalistička serija 'Djevojke na zadatku' na RTL2 od 13. kolovoza u 18.30 sati.

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