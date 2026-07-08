Nina Badrić započela odmor u crvenoj haljinici i otkrila koje knjige će čitati ovo ljeto

Dok njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju novi koncert krajem srpnja, Nina Badrić je pokazala kako se istinski odmara. Njezin hvarski dnevnik ljenčarenja, ispunjen jednostavnim životnim radostima, podsjetnik je svima da je ponekad najbolji plan - nemati nikakav plan

Pjevačica Nina Badrić, jedna od najpoznatijih domaćih glazbenih diva, službeno je otvorila sezonu ljetnog odmora. Svojim pratiteljima na Instagramu javila se iz svoje oaze mira na otoku Hvaru, objavivši niz fotografija koje savršeno dočaravaju atmosferu potpunog opuštanja i bijega od svakodnevice. U ljetnom izdanju, upečatljivoj crvenoj haljini, otkrila je i svoju jedinu, ali vrlo važnu misiju za ovo ljeto.

Plan za odmor: 'Usavršiti ljenčarenje' uz knjige

"Moj odmor može početi! Sporo, lagano, usporeno pa repeticije svaki dan dokle god ne usavršim ljenčarenje", napisala je Nina uz objavu, jasno dajući do znanja da su dani pred njom rezervirani za potpuni odmak od užurbanog tempa. Njezina objava savršeno se uklapa u rastući globalni trend "sporog življenja", koji potiče svjesniji i opušteniji pristup svakodnevici.

U seriji fotografija, Nina je pokazala kako izgledaju njezini prvi dani odmora. Na jednoj od njih pozira na drvenoj terasi u lepršavoj crvenoj haljini s pogledom na kristalno čisto more. Riječ je o kreaciji poznate dizajnerice Johanne Ortiz, koja se trenutno može pronaći na sniženju po cijeni od otprilike 560 eura. Društvo joj pravi njezin dalmatiner, dok drugi kadrovi otkrivaju detalje njezinog mediteranskog doma uređenog u rustikalnom stilu s kamenim zidovima, poput retro tirkiznog radija. Uz dalmatinera, tu je i maleni bijeli pas Toto koji se udobno smjestio na krevetu.

Cijela objava odiše estetikom "dolce far niente", odnosno slatkog nerada. Ljubav prema čitanju, koju često ističe, i ovog je puta došla do izražaja. Na jednoj od fotografija vidi se hrpa knjiga koje planira pročitati, a među kojima su djela svjetski poznatih autorica poput Elif Shafak ("I nebom teku rijeke") i Valérie Perrin ("Svježa voda za cvijeće"). Također su vidljivi naslovi "Neboder života" i "Ego, ljubav, istina". Njezin odabir izazvao je odobravanje pratitelja, a neki su joj u komentarima preporučili i dodatne naslove.

Instagram/Nina Badrić

Zasluženi predah nakon radnog proljeća

Otok Hvar, a posebno Jelsa, već je godinama Ninina omiljena ljetna destinacija i mjesto koje s ponosom naziva svojim "drugim domom". Ondje pronalazi inspiraciju i mir daleko od očiju javnosti. Ovaj odmor joj je itekako potreban nakon iznimno aktivnog razdoblja. Proljeće je, naime, obilježila izlaskom novog albuma, a nedavno je, četvrtog srpnja, proslavila i svoj 54. rođendan. Tada je s pratiteljima podijelila razmišljanja o prolaznosti vremena te važnosti ljubavi, mira i zdravlja, što se savršeno nadovezuje na filozofiju opuštanja koju sada prakticira na Hvaru.

Iako je na odmoru, ljeto neće biti u potpunosti bez glazbe. Ninu već 31. srpnja očekuje akustični koncert s Antom Gelom i orkestrom, pa je predah idealna prilika za punjenje baterija. Njezini obožavatelji su joj u komentarima ispod objave poželjeli ugodan odmor, poručivši joj da je "kraljica" i da je itekako zaslužila pauzu.

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