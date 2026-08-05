Street style u Kopenhagenu je poseban, evo zašto svi obožavaju skandinavsku modu
Copenhagen Fashion Week, koji se ove sezone održava od 5. do 9. kolovoza, slavi dva desetljeća postojanja, tijekom kojih se preobrazio iz regionalnog događaja u nezaobilaznu postaju na globalnom modnom kalendaru. Svoj je utjecaj izgradio na vlastitim uvjetima, spajajući jedinstvenu uličnu modu s predanošću održivosti.
Globalnu vidljivost donio mu je prepoznatljiv street style, dok su brendovi poput Ganni i Cecilie Bahnsen redefinirali skandinavski dizajn odvažnim bojama i uzorcima. Ipak, ključ uspjeha leži u održivosti, koja je postala obvezan uvjet za sudjelovanje. Od 2023. svi brendovi moraju zadovoljiti stroge ekološke i društvene standarde, model koji su počele usvajati i druge modne institucije.
Ulična moda ove sezone slavi individualnost kroz jarke boje, heklane detalje i opuštene siluete, dok slojevitost ostaje ključna u neočekivanim kombinacijama. Uspjeh Kopenhagena pokazuje da se utjecaj više ne mjeri veličinom budžeta, već sposobnošću da se vrijednosti pretvore u konkretna pravila i vizijom koja je spremna biti drugačija.
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