NAKON 15 GODINA
Nina Badrić u društvu najdražih najavila novi album: Na promociji je bilo mnogo poznatih i slavnih
11. veljače 2026.
U društvu prijatelja, suradnika, kolega i drugih njoj najbližih ljudi, Nina Badrić najavila je izlazak albuma "Moji ljudi" koji će svjetlo dana ugledati ovaj petak, 13. veljače! Istu je priliku, Nina iskoristila da najavi i koncert "Moji ljudi" koji će se održati 17. svibnja u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Ninu su došle podržati brojne poznate osobe i kolege, kao i suradnici s kojima je surađivala tijekom dosadašnje uspješne karijere i upravo je njima Nina prvima pustila svoj novi album na koji se čekalo dugih 15 godina. Na promociji njenog albuma "Moji ljudi" bili su Lejla i Tarik Filipović, Lidija Bačić, Franka Batelić, Sandi Cenov i brojna druga poznata lica.
