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'MAMA, USPIO SAM!'

Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu

Žena.hr
5. kolovoza 2026.
Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
RTL
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U RTL-ovu pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže poduzetnik i bivši hrvatski predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60), koji u ovaj izazov kreće s nećakom Ivanom Tokićem

Politika, biznis, izdržljivost i neraskidiva obiteljska privrženost spajaju se u jednom ambicioznom timu! U RTL-ovu pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže poduzetnik i bivši hrvatski predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60), koji u ovaj izazov kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36), ocem dviju kćeri.

Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
RTL

Njihova povezanost nadilazi obične obiteljske okvire. Ivan s ponosom opisuje svog strica kao mentora i uzora dok Niko često ponavlja: „Ivan je sin kojeg nikada nisam imao.“

Niko je uspješan poduzetnik koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću. Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. „Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam“, ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata.

Sada se okreće novom izazovu s jednim ciljem na umu - pobjedom. „Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku“, u šali govori Niko.

Stric i nećak već imaju razrađenu strategiju. „Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre“, samouvjereno ističe.

Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
RTL

Ivan, međutim, ima svoju misiju. Želi dokazati da se može nositi sa svime što im 'Asia Express' donese. „Želim dokazati Niki da mogu biti snažan i pronaći rješenja iako me već pitao je li ovo naša nova kampanja za promociju tradicionalnih vrijednosti u Aziji“, kroz smijeh poručuje Ivan.

Hoće li ih Nikino iskustvo, odlučnost i vodstvo nositi do pobjede ili će Zmajeva ruta gurnuti ovaj bliski dvojac daleko izvan njihove zone komfora? Avantura počinje ovog rujna na RTL-u u emisiji 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

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'MAMA, USPIO SAM!'
Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu