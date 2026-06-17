Nina Badrić zablistala u romantičnoj haljini koja je kao stvorena za ljetna vjenčanja

Točkice su jedan od onih uzoraka koji se uvijek vraćaju, ali u kombinaciji s pravim krojem izgledaju posebno profinjeno. Nina Badrić pokazala je kako ih nositi na elegantan, ženstven i vrlo luksuzan način

Nina Badrić ovih dana uživa u Istri, a za boravak na luksuznom imanju odabrala je haljinu koja je odmah privukla pažnju. Riječ je o profinjenom modelu brenda Nina Ricci iz kolekcije proljeće/ljeto 2026., koji spaja romantičan kroj, retro uzorak i dozu modernog glamura.

Haljina od lepršavog satena u nježnoj prljavo bijeloj nijansi, ukrašena je nepravilnim crnim točkicama koje joj daju razigran, ali i vrlo sofisticiran izgled. Maksi dužina dodatno naglašava eleganciju modela, dok lagani materijal lijepo pada uz tijelo i stvara nenametljivi luksuzni dojam idealan za ljetne svečanosti.

Dramatičan detalj

Najposebniji detalj svakako su široke crne naramenice koje se vežu u velike mašne na ramenima. Upravo one haljini daju dramatičan, couture efekt i pretvaraju je iz klasične haljine na točkice u komad koji izgleda posebno i upečatljivo. Mašne u kontrastnoj crnoj boji lijepo zaokružuju cijeli dizajn i stvaraju efekt koji ne traži puno dodatnih modnih detalja.

Nina Badrić/Instagram

Ovaj model Nina Ricci haljine prodaje se po cijeni od 1250 eura, a jasno je zašto pripada luksuznoj kategoriji. Kombinacija satena, lepršave siluete i upečatljivih naramenica čini je haljinom koja se može nositi na ljetna vjenčanja, elegantne večere, svečane evente ili romantične odmore na obali.