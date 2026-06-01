Nina Badrić ima super odijelo: Uz ovaj hrabri uzorak ne treba ništa više

Nina Badrić je oduševila pratiteljice na Instagramu u upečatljivom kompletu koji je savršeno spojio eleganciju i hrabrost. Riječ je o crveno-bijelom odijelu efektnog geometrijskog uzorka, sastavljenom od strukiranog sakoa i hlača širokih nogavica. Ovaj statement komad, koji naglašava njezinu figuru, iskombinirala je s jednostavnom bijelom majicom, a uzorak rombova došao je u prvi plan.

Nina je nedavno objavila i fotografije u narančastom odijelu i time nastavila niz veselih boja koje joj uz tamnu boju kose fantastično stoje.

Ova objava Nine Badrić stigla je jutro nakon što je održala koncert za pamćenje kao glavna zvijezda popularnog festivala Vinatlon 2026 u Zmajevcu.