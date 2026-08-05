Ljetni modni vodič za plus size žene: Koje tkanine laskaju figuri i zašto izbjegavati kaftane

Stilistica Alma Premerl Zoko ove srijede donosi korisne savjete za sve koji nose plus size veličine. Otkrit će kako izbjeći bezoblične komade koji skrivaju figuru te zašto predimenzioniranu odjeću treba birati promišljeno, a ne koristiti je kao sredstvo za prikrivanje

Ljeto - to najraskošnije godišnje doba pomiče granice, omogućuje slobodu, ali i potiče nas da zaboravimo na višak kilograma, strije i celulit - sve ono s čime se nismo uspjele obračunati u hladnijem dijelu godine. Imaš li koji kilogram više i biraš odjeću plus size veličina ovo je tema za tebe. Danas ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš izbjeći "plahte" za prekrivanje, ali i predimenzionirane komade ostaviti onima koje trebaju dodati volumen svojoj vitkoj silueti.

Privatna arhiva

Prati svoju siluetu!

Ovo je osnovni savjet u odabiru plus size veličina. Dakle, stani pred ogledalo, definiraj svoju siluetu i vidi koji dio tijela trebaš sakriti. U trgovinama potraži odjel s plus size veličinama (odličan je izbor u C&A) i potraži komade koji su u skladu s modnim trendovima ali i tvojom siluetom. Sad je vrijeme da prepoznaš komade koji si nosila u svojoj mršavoj fazi u plus size veličinama i njima začini svoje ljetne outfitima. Zvuči neobično? Evo što moraš znati! Tvoja silueta je uvijek ista, samo što se na kritičnim mjestima pojavljuju obline koje povećavaju veličinu koju trebaš nositi.

C&A

Kako u prirodi tako i u modi oblici imaju formu! Dakle tvoja građa tijela je jabuka, što znači da je plus size gornji dio tijela (prsa, gornji i donji trbuh) koji se nastavlja na uža bedra i bokove i vitke noge. U odabiru odjeće, ti kao plus size jabučica fokusiraj se na hlače s printom i lijepu dekoltiranu tuniku u hladnim tonovima (ne nužno crna boja). Odličan izbor je i haljina A kroja u čiju liniju ulazi problem građe, a u fokus ulaze lijepe noge. Optički izgledat ćeš puno mršavije.

Suprotno time, kako u prirodi, tako i u modi kruškoliki oblik tijela ima i svoj plus size. Modna viljamovka, kao raskošna kruška treba ublažavanje u donjem dijelu (odjeni hlače s elastinom, dubljeg gornjeg dijela) i izjednačavanje u gornjem (odjeni bluzu ili majicu s volanima). Voliš li ovog ljeta haljine, neka budu u gornjem dijelu uske, a u donjem raskošno-široke (kako bi prekrila široka bedra i naglašene bokove). Nadam se da je princip odijevanja jasan- dakle slijedi svoju siluetu postižući sklad između gornjeg i donjeg dijela tijela.

C&A

Pazi na tkanine!

Ovaj savjet je ključan, posebno kupuješ li odjeću online. Sve češće vidim odlične krojeve na plus size oblinama, ali jaaaako loše tkanine koje otkrivaju strije, celulit. Kako bi izbjegla stvaranje lošeg dojma prilikom kupovine pazi na tkanine. One moraju biti čvrste (pamuk, keper) s velikim udjelom elastina (koji će optički korigirati kritične zone).

Želiš li nositi lepršave tkanine biraj komade koji su slojeviti. Prvi sloj neka bude mako koji će biti pripijen uz siluetu, a gornji slojevi lepršavi kako bi optički korigirali siluetu. Ono što trebaš izbjegavati su komadi napravljeni od makoa. Na prvi pogled se može činiti kao idealan spoj modela i tkanine, ali... kad odjeneš haljinu ili kombinezon u plus size veličini i rastegneš tkaninu po svojoj silueti dobro pogledaj tijelo iz svih kuteva. Mako kao ugodna, rastezljiva tkanina u ovom je slučaju najgori neprijatelj kojeg treba izbjegavati!

C&A

C&A

Kome trebaju komadi bez forme? Tebi, lijepa plus size ženo sigurno ne! Kako ne bi izgledala šire nego li to jesi, trendy kaftan ili predimenzionirane tunike i haljine ostavi onima koje su vitke, mršave i bez oblina. Iako se na prvi pogled čini da su takvi komadi dizajnirani za one koje žele prekriti probleme s građom tijela ne nasjedaj na to. Sve što nema formu dodaje volumen tijelu! A ti već imaš svoj volumen kojeg treba optički prekriti. Učinit ćeš to uspješno sa svim komadima koji imaju formu i svoju plus size veličinu!

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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