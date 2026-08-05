Horoskop za četvrtak: Venera ulazi u Vagu i donosi važne preokrete u ljubavi i odnosima

Počinje astrološki povoljno razdoblje za srce, sklad i partnerstva. Planeta ljubavi, Venera, danas ulazi u svoj dom, znak Vage, gdje ostaje do 10. rujna. Njezin utjecaj donosi svježinu u odnose, potiče na kompromise i olakšava dogovore

Ovan

LJUBAV: Ulazak Venere u polje partnerstva donosi sklad. Ako ste u vezi, pravo je vrijeme za rješavanje nesuglasica. Slobodnima se smiješi susret s osobom koja ih osvaja šarmom. Otvorite se novim prilikama. POSAO: Vaša kreativnost dolazi do izražaja. Mogli biste dobiti priliku voditi projekt koji zahtijeva hrabre odluke. Ne bojte se preuzeti inicijativu, jer vam donosi pohvale nadređenih. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste energije, no pazite na impulzivnost. Usporite i probleme riješite mirnim razgovorom.

Bik

LJUBAV: Venerin tranzit stavlja naglasak na kvalitetu odnosa. Tražite sigurnost i duboku povezanost. Zanimljivu osobu možete upoznati preko posla. Djela će vam značiti više od izgovorenih riječi. POSAO: Pred vama je stabilno razdoblje za financije. Tranzit donosi priliku za pregovore o povišici. Vaša upornost i miran pristup donose najbolje rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se emocionalno stabilno. Posvetite vrijeme aktivnostima koje vas opuštaju i okružite se ljudima koji vas podržavaju.

Blizanci

LJUBAV: Venera u Vagi budi vašu romantičnu stranu, donoseći dinamičan društveni život i mogućnost za neplaniranu ljubav. Komunikacija je ključna, a slobodni bi mogli započeti zanimljivu prepisku koja će prerasti u nešto više. POSAO: U kreativnom ste zamahu. Otvaraju se prilike za nove suradnje i kraća putovanja. Ipak, pripazite da se ne raspršite na previše strana, fokusirajte se. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalno ste vrlo aktivni, što može dovesti do umora. Važno je naći vremena za odmor. Pripazite na dišni sustav.

Rak

LJUBAV: Vaš fokus je na domu, obitelji i osjećaju sigurnosti. U ljubavnim odnosima tražit ćete više bliskosti i iskrenosti. Idealno je vrijeme za uređenje doma s partnerom ili za mirne večeri koje jačaju vašu povezanost. POSAO: Razmišljate o promjenama koje će vam donijeti bolju ravnotežu posla i privatnog života. Moguća je ponuda koja nudi veću sigurnost. Vjerujte svojoj intuiciji. ZDRAVLJE&SAVJET: Pojačana osjetljivost može donijeti nervozu. Provedite vrijeme s obitelji, to će na vas djelovati iscjeljujuće.

Lav

LJUBAV: Vaše samopouzdanje je na vrhuncu dok Sunce obasjava vaš znak. Venera u Vagi čini vaše riječi neodoljivima. Idealno je vrijeme za ljubav i flert. Vaš šarm je magnetski, stoga hrabro napravite prvi korak. POSAO: Ovo je vaše razdoblje za sjaj. Kreativnost i liderske vještine sada će biti prepoznate. Očekuje vas mogući napredak u karijeri. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste pozitivne energije. Uživajte u životu i okružite se ljudima koji vas istinski vesele.

Djevica

LJUBAV: Venera pojačava vašu privlačnost i donosi fokus na sigurnost u odnosima. Cijenit ćete djela više od riječi. Zanimljiva poznanstva moguća su kroz posao, a netko bi vas mogao privući svojom inteligencijom. POSAO: Idealno je vrijeme za organizaciju i poslovne poteze. Venera poboljšava financijsku situaciju. Mogući su razgovori o novim, bolje plaćenim zadacima. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite više vremena sebi. Ne težite savršenstvu i dopustite si odmor. Lagana fizička aktivnost oslobodit će vas stresa.

Vaga

LJUBAV: Vaš vladajući planet, Venera, ulazi u vaš znak, čime počinje jedno od vaših najsretnijih ljubavnih razdoblja. Vaš šarm i privlačnost su naglašeni, a prilike za ljubav izvanredne. Osjećat ćete se voljeno. POSAO: S lakoćom ćete privlačiti zanimljive poslovne suradnje. Ovo je povoljan period za pregovore, dogovore i jačanje partnerstva. Vaš talent za kompromis bit će ključan. ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vam samopouzdanje. Osjećate se odlično. Iskoristite dan za druženje ili bilo koju aktivnost koja vas ispunjava radošću.

Škorpion

LJUBAV: Venera ulazi u polje tajni, potičući vas na introspekciju. Jasno ćete prepoznati tko zaslužuje mjesto u vašem životu. Moguća je tajna simpatija ili produbljivanje platonskog odnosa. Potrebno vam je vrijeme za sebe. POSAO: Kolovoz obećava uspjeh, ali početak je posvećen planiranju. Uloženi trud uskoro će donijeti rezultate. Intuicija vam je izoštrena, vjerujte joj. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora. Aktivnosti poput meditacije pomoći će vam da napunite baterije. Pazite na svoje mentalno zdravlje.

Strijelac

LJUBAV: Vaš društveni život postaje bogatiji. Ulazak Venere u Vagu donosi brojne prilike za druženje i nova poznanstva. Moguć je početak uzbudljive ljubavne priče s osobom koju ćete upoznati preko prijatelja. POSAO: Vaš optimizam dolazi do izražaja. Povoljan je dan za važne razgovore i projekte koji zahtijevaju suradnju. Timski rad donosi najbolje rezultate. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se odlično i puni ste pozitivne energije. Iskoristite dan za druženje i širenje vidika. Okružite se ljudima koji vas inspiriraju.

Jarac

LJUBAV: U vezama tražite stabilnost i predanost. Venera aktivira vaše polje karijere, što znači da ljubav možete upoznati preko posla. Fokusirajte se na izgradnju stabilne budućnosti, a ne na prošlost. POSAO: Vaš trud se počinje isplaćivati. Venera vam donosi priznanje i poboljšava javni imidž. Moguć je korak prema financijskoj stabilnosti kroz unapređenje ili bolji posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Ostanite disciplinirani. Pripazite na zabrinutost zbog povećanih odgovornosti. Pronađite vrijeme za opuštanje.

Vodenjak

LJUBAV: Venera u Vagi donosi vam vjetar u leđa. Mogući su novi počeci i romantična putovanja. Otvoreni ste za kompromise, što će partner cijeniti. Slobodni bi mogli započeti vezu na daljinu. POSAO: Novac može doći kroz neobične poslovne ideje ili suradnju s inozemstvom. Vrijeme je da mislite izvan okvira. Vaša originalnost je vaša najveća prednost. ZDRAVLJE&SAVJET: Društveni život donosi vam osvježenje. Izbjegavajte nepromišljene odluke. Prihvatite poziv za druženje, godit će vam.

Ribe

LJUBAV: Ulazite u razdoblje intenzivnih emocija. U vezama težite potpunom spajanju s partnerom. Slobodni bi mogli osjetiti snažnu, karmičku privlačnost. Mogući su nesporazumi koji zahtijevaju strpljenje. POSAO: Intuicija vam je naglašena, posebno za financije. Ipak, budite oprezni i ne donosite odluke ishitreno. Provjerite detalje prije potpisivanja ugovora. Moguć je priljev novca kroz nasljedstvo. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više odmora kako biste obradili osjećaje. Slušajte svoju intuiciju, ona će vas nepogrešivo voditi.

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