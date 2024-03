Predivno! Cvijeće koje će ovog Uskrsa ukrašavati naš blagdanski stol

Uskrs je pred vratima i mnoge od vas ovih će dana ukrasiti svoje domove pisanicama, cvjetnim vijencima i ukrasnim vazama. I dalje prevladavaju pastelne boje, ukrasi od papira, ali i razigrani proljetni uzorci. Ako si dovoljno vješta, od cvijeća, granja i drugih prigodnih ukrasa možeš napraviti lijepi vijenac koji ćeš objesiti na ulazna vrata ili na zid. Ideja za vjenčiće zaista je mnogo pa daj mašti na volju. Od dekoracija na stolu, najviše volimo posuđe u u obliku jaja, salvete te druge dodatke s uskršnjim motivima.

Cvijeće u vazi nezaobilazan je dio blagdanskoga stola. Ono unosi posebnu vedrinu i stavlja točku na 'i' svakoj dekoraciji.

Stoga u nastavku izdvajamo pet vrsta cvijeća koji zbog svoje boje, mirisa, ali i simbolike zaslužuju mjesto na stolu.

Tulipani

Naš popis započinjemo cvijetom koji je mnogima omiljen. Dolazi u raznim bojama i sjajno će se uklopiti u svaki interijer i blagdanski stol. Odabereš li pastelne boje, naš je favorit žuti tulipan koji simbolizira prijateljstvo, no možeš odabrati i ljubičasti koji je simbol odanosti ili crveni koji pak simbolizira ljubav punu strasti. Drag nam je i nježno ružičasti iza koji stoji mladost i nada. Jedno je sigurno: teško nam se odlučiti koji bismo stavile u vazu pa zašto ne više boja?

Zumbuli

Zumbuli "osvajaju" efektnim izgledom i opojnim mirisom. To je prepoznatljiva trajnica s brojnim kultivarima, no ako nisi za sadnju, možeš ih kupiti svježe odrezane na tržnici. Kako bi zumbul što duže ukrašavao tvoj stol, nemoj pretjerivati s količinom vode koju stavljaš u vazu – dovoljno je da bude ispunjena do 1/3 svog volumena. Uzmi tekuću vodu i ostavi je kratko na sobnoj temperaturi, a vazu prije toga operi. Važno je i da stabljike cvijeća skratiš za jedan centimetar (neka rez bude dijagonalan – tako će cvijet dobiti više vode) te ukloniš donje listove, jer će u suprotnom početi truliti kad se nađu u vodi iz vaze. Osim toga, manje listova u vodi znači i manje bakterija, što onda produžuje život cvijeću, no nužno je i mijenjati vodu svaki drugi dan.

Bijeli uskrsni ljiljan

U vrijeme korizme i Uskrsa posebno je popularan Gospin, Madonin ili Marijin ljiljan, podrijetlom iz Libanona i Izraela. Prepoznatljiv je po ljevkastim cvjetovima i šest bijelih latica, a simbolizira nevinost i nježnost. Ovaj se cvijet spominje u grčkim mitovima, ali i u Bibliji prema kojoj je bijeli ljiljan niknuo u vrtu u Jeruzalemu, na Maslinskoj gori, mjestu na kojemu je Juda izdao Isusa. U toj je noći Isus ostao jedini budan, molio je u znoju pa su kapljice suza, ali i znoja pale na tlo. Upravo su na tom mjestu, prema Bibliji, niknuli bijeli ljiljani.

Narcise

Teško možemo zamisliti proljeće bez narcisa – predivnog cvijeta žute boje. U Hrvatskoj su vrlo rasprostranjene, a postoji otprilike stotinjak vrsta. Divno ukrašavaju dvorištu, na balkonu, no lijepe su i u vazi. U prostor unose dozu proljetne razigranosti i sreće, a simbol su sreće pa se zato često poklanjaju u raznim prigodama. U kombinaciji sa zumbulima, tulipanima, ali i jaglacima predivne su.

Foto: Unsplash

Tratinčice

Brojnima od nas tratinčice su prva asocijacija na proljeće. Djeci su se izrađivali vijenci od tratinčica, a ovo divno, jednostavno cvijeće ukrašava brojne travnjake i vrtove. Farbaš li pisanice u lukovici, sigurno si barem jednu ukrasila tratinčicom i to tako da si je čvrsto prislonila uz jaje u čarapi. Naravno, tratinčice sjajno funkcioniraju i kao minimalistička dekoracija na uskršnjem stolu jer nekad je manje zaista više.