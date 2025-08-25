Horoskop za utorak: Ovnove čeka čudan dan na poslu, za rakove nema prepreka

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Ako vam netko prigovori da ste odgovorni za neke neugodnosti, vi ćete se braniti da bez vas nema ni ljubavnog poticaja. POSAO: Pred vama je neobičan poslovi dan u kom će isplivati na vidjelo posebni talenti koje posjedujete. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite dužnost.

Bik

LJUBAV: Potreba za povlačenjem u svoj svijet intimne manifestirat će se kao tiho uživanje udvoje u miru vlastitog doma. POSAO: Dobri financijski temelji i jednaki rezultati nakratko će uspavati vašu motivaciju za rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Mnogi će mnogo spavati.

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete se i danas lijepo provesti sa svojim društvom, a partner će malo prigovarati zbog toga. POSAO: Žustro ćete danas potegnuti na posao, i to ne zato što žudite za istim, nego zbog dobre poslovne prilike. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite što želite.

Rak

LJUBAV: Vaša bogata ljubavna i društvena faza nastavlja se i danas. Teško da će itko od vas biti sam. POSAO: Danas biste mogli postići zavidne rezultate u svim poslovima gdje se traži kontakt i rad s ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nema prepreka za vas.

Lav

LJUBAV: Novi stil zabave povezat ćete sa svojom svakodnevicom. U svakoj situaciji vi ćete prepoznavati mogućnost ljubavi. POSAO: Manjak interesa za rad bit će posljedica koncentracije na nešto novo i specifično. Ostalo će vam se činiti dosadnim. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite sebe.

Djevica

LJUBAV: Mnogi će se danas baviti svojim ljubavnim snovima. Bit ćete skloni vidjeti i nešto čega zapravo nema. POSAO: Nastavit ćete djelovati u skladu sa svojim načelima. Bit ćete sabrani, mirni i mudri. Ništa na brzinu. ZDRAVLJE&SAVJET: Malo ćete ljenčariti.

Vaga

LJUBAV: Usuglasili ste svoje i partnerove potrebe, te nastavljate graditi svoj odnos na najbolji mogući način. POSAO: Bit ćete jači od mnogih, ali nemojte otvoreno nametati svoj stav ili mišljenje. Diplomacijom ćete postići više. ZDRAVLJE&SAVJET: Zreliji ste od većine.

Škorpion

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijat će se dobro. Bit ćete spremni popustiti većinu partnerovih želja. POSAO: Odličan je dan za prezentaciju vlastitih ideja, a posebno onih koje su povezane s umjetnošću. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i vedri.

Strijelac

LJUBAV: Vašim zabavama kao da nema kraja. Danas biste mogli pozvati društvo k sebi doma ili ga spontano dovesti. POSAO: s obzirom na to da vi volite ljude, danas ćete biti spremni nekome progledati kroz prste. Pazite samo da to ne bude pravilo. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na spavanje.

Jarac

LJUBAV: Mala natezanja oko toga tko je glavni u vezi bit će samo dodatni začin u inače solidnom odnosu. POSAO: Bogate poslovne mogućnosti neće vam dati mira, jer će trebati izabrati najbolje od najboljeg. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Vodenjak

LJUBAV: Male kućne aktivnosti nakratko će vam usporiti tempo društvenog života, no brzo ćete se vratiti u formu. POSAO: Jedva ćete čekati da završite s poslom, jer vam je trenutačno stalo samo do ekipe i dobrog provoda. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se vraća dobrim.

Ribe

LJUBAV: Još danas uspješno ćete se izvlačiti kako od ljubavnih dužnosti, tako i od novih zahtjeva voljene osobe. POSAO: Da bi uspjeli više, treba se više i potruditi, ali vama kao da se to ne da. Danas se bavite novim idejama. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.