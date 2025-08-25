Bliži se Filmski festival u Veneciji: Prisjetili smo se najboljih izdanja s crvenog tepiha

Filmski festival u Veneciji, najstariji je i jedan od najprestižnijih filmskih festivala na svijetu. Održava se na otoku Lido u Veneciji, a ovogodišnje 82. izdanje traje od 27. kolovoza do 6. rujna. Osim što je sinonim za vrhunsku kinematografiju, festival je i modna pozornica na kojoj su kroz desetljeća zabilježeni neki od najboljih trenutaka s crvenog tepiha.

Od Salme Hayek u čipkastoj haljini na premijeri Frida i Kate Hudson u Chanelovu trudničkom kompletu, do glamurozne Lady Gage u Valentino raskošnoj haljini i nezaobilazne Zendaye u Balmainu – Venecija svake godine donosi modne trenutke za pamćenje.