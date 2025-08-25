Moda
Društvene mreže poludjele za topićem s prozirnim naramenicama

Žena.hr
25. kolovoza 2025.
Y/project
Viralan komad kreacija je brenda Y/Project, poznatog po neobičnim i originalnim komadima, a često su skloni eksperimentiranju sa stilovima i krojevima

Najjednostavniji komad odjeće može izgledati efektno i transformirati sasvim običan komad u onaj koji privlači pažnju. 

Radi se o jednostavnom bijelom tank topu koji je zaludio influencerice. Prozirne naramenice podigle su klasični rebrasti top na višu razinu. Viralan komad kreacija je brenda Y/Project, poznatog po neobičnim i originalnim komadima, a često su skloni eksperimentiranju sa stilovima i krojevima. Trenutno, jedan od najtraženijih komada na njihovoj stranici je top s prozirnim naramenicama. 

@andoej what do we think of this look??? i kind of love this tank top it’s such a cool version of a basic top??? 🤪 #elevatedbasics #yproject #weirdfashion ♬ original sound - Andie

Vizualno djeluje kao da stoji, a zapravo se iznad naziru naramenice, a prostor između njih izgleda "golo". Top dolazi u različitim bojama -  smeđoj, bež, crnoj i bijeloj. 

Mytheresa - 160 €

Dokaz njegovoj popularnosti su i brojne influencerice koje su ga svrstale u svoju kolekciju odjeće. Od poznatih dama nosile su ga Kylie Jenner, a prigrlile su ga i naše regionalne influencerice.

Top je idealan kao statement komad koji će svaki outfit učiniti drugačijim, a opet je kombinacija između klasičnog i efektnog, a u njemu definitivno nećeš proći nezapaženo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa DiCicco Cahue (@lisadnyc)

