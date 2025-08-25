Opatija dobila novo posebno mjesto uz more – Amore Sea Club s vlastitom rivom

Jedinstveni stil, potpis chefa Filipa Akrapa i vizija Opatije kao yachting destinacije

Na novoizgradjenoj sedamdesetmetarskoj opatijskoj rivi smjestio se Amore Sea Club – jedinstveni koncept koji spaja dizajn, gastronomiju i yachting u nezaboravno iskustvo za sve goste. Ovaj projekt u potpunosti je zamišljen i investiran od strane vlasnika legendarnog hotela Bevanda, poduzetnika i investitora Zorana Maržića, s ciljem da Opatija postane prepoznatljiva destinacija na svjetskoj yachting karti.

Ivan Perhat

Uređenje prostora potpisuje arhitekt Siniša Glušica iz studija Dražul Glušica arhitekti, a novi vizualni identitet odlikuju vibrantne boje i razigrani oblici. Prostor je opremljen dizajnerskim namještajem talijanske marke Slide iz Milana, iza kojeg stoje renomirani kreatori poput Paole Navone, Marcantonia, Favaretto&Partnersa, Roberta Paolija, Karim Rashida i drugih. Riječ je o odvažnom odmaku od tipičnih stilova uređenja, što Amore Sea Clubu daje prepoznatljiv i ležeran karakter.

Gastronomsku priču oblikuje chef Filip Akrap, koji je iskustvo stjecao u vrhunskim restoranima poput šibenskog Pelegrinija, Maslina Resorta na Hvaru, Nobilion restorana u Ikadoru, Regent Porto Montenegra i Bistroa Apetit u Zagrebu. Jelovnik donosi lagane i svježe ljetne kombinacije – od salata, sushija i signature burgera do slatkih zalogaja, dok vinsku kartu obogaćuje jedinstvena suradnja s poznatom riječkom Vinotekom Wine&Co, s ciljem da se gostima ponude uistinu izvanredna vina po iznimno pristupačnim cijenama, a sve to uz najljepši pogled na more. Posebnost ponude je što su vina dostupna po veleprodajnim cijenama za ponijeti kući, kako bi uživanje u njima moglo potrajati i izvan Amore Sea Cluba, ili na samoj lokaciji uz simboličan corkage. U sklopu terase Amore Sea Cluba nalazi se i odvojeni, atraktivni dio s ležaljkama namijenjen hotelskim gostima, ali i vanjskim posjetiteljima koji mogu unajmiti ležaljku sa suncobranom te se prepustiti potpunom uživanju uz more.

Ivan Perhat

„Nakon trideset godina provedenih u SAD-u, gdje sam imao priliku raditi u ugostiteljstvu u njujorškom Ritz-Carltonu te voditi Michelin-star restoran u Atlanti, s velikim zadovoljstvom danas prenosim svoja iskustva i ljubav prema ugostiteljstvu u Bevandu i Amore Sea Club. Vjerujem da Opatija zaslužuje projekte koji spajaju vrhunsku gastronomiju, dizajn i atmosferu na razini najboljih svjetskih destinacija. Upravo to je bila i ideja iza našeg koncepta – stvoriti mjesto koje će biti prepoznato po kvaliteti i posebnom doživljaju. Posebno sam ponosan na dugogodišnju suradnju Bevande i vinarije Movia. Otvorili smo novo poglavlje, koje pokazuje našu želju da uvijek idemo korak dalje, u ponudi, u iskustvu i u stvaranju jedinstvenih trenutaka za naše goste. Uz podršku Wine&Co, uvjeren sam da smo postavili nove standarde, ne samo u Opatiji, nego i u cijeloj regiji.“ – izjavio je Sebastijan Katić, voditelj Amore Sea Cluba i generalni menadžer Bevande.

Amore Sea Club prava je vibrantna lounge zona s urbanim DJ ritmovima, idealna za dnevni odmor uz more, ali i večernji izlazak. Terasa je tokom cijele godine otvorena i za privatna događanja i posebne proslave. Odmah ispred terase Amore Sea Cluba proteže se 70 metara rive koja će do iduće godine moći primiti desetak većih luksuznih, uz potpunu infrastrukturu i neposrednu blizinu svih ključnih sadržaja Opatije. Amore Sea Club zamišljen je kao nezaobilazno mjesto za vlasnike i goste luksuznih jahti - prostor za uživanje u kreativnim jelima chefa Filipa Akrapa, bogatoj ponudi vina i koktela te pogledu na ono najljepše što Opatija i Jadran nude.

Otvorenjem Amore Sea Cluba, Opatija dobiva novo nezaobilazno mjesto koje ne spaja samo vrhunski dizajn i gastronomiju, već i otvara potpuno novo poglavlje u razvoju yachting turizma. Želja investitora i vizionara projekta je jasna – privući na rivu Amore goste jahti iz cijelog svijeta i pružiti im iskustvo koje spaja najbolju stranu Opatije i Kvarnera.

Ovim korakom Opatija se svrstava među najatraktivnije odredište jahting scene na sjevernom Jadranu – kao destinacija koja svojim gostima nudi ekskluzivnost, autentičnost i vrhunsku kvalitetu na svjetskoj razini.

