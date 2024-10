4 savjeta o mršavljenju koje si sigurno čula, a nisu (potpuno) točni

Čini se da postoje dva ključna trenutka u godini kad ljudi odluče vježbati: nova godina i prvi sunčani dani. Sunce mami na aktivnosti na otvorenom, više šetnji i vježbanje svako jutro. Za vježbanje je uvijek pravi čas – pokreneš li se, bit ćeš energičnija, više zadovoljna, ali i rezultatima koje si postigla. Tjelesna aktivnost mogla bi bi biti ispušni ventil, ono vrijeme za tebe i prilika za nova poznanstva.

Na sreću, danas zaista postoje razni programi vježbanja i svatko može pronaći nešto za sebe. Važno je samo stvoriti naviku fizičke aktivnosti – biti redovita na terminima, boraviti u prirodi i kretati se što je više moguće.

Višesatno sjedenje nije zdravo ni poželjno, posebice u kombinaciji s gotovom brzom hranom za kojom često posežemo na radnom mjestu. Kad je riječ o gubitku kilograma, treba znati da dugotrajni rezultati ne dolaze preko noći. Uz dovoljno upornosti, postupno ćeš napredovati. Najbitnije je uvesti zdrave navike i ne posustajati samo zato što je, na primjer, ljeto gotovo ili jer ti se "ne da". Misli na zdravlje – to je puno, puno važnije od brojke na vagi.

Ipak, čim netko pokušava smršavjeti, mnogi mu daju razne savjete. Nekoliko njih potpuno je krivo, a sigurno si ih čula barem jednom.

'Manje jedi, više se kreći'

Ovaj je savjet samo djelomično točan. Da, potrebno se kretati, no ne treba se izgladnjivati. Želiš li smršavjeti, smiješ i moraš jesti, no trebaš biti dosljedna u onome što i koliko jedeš. Najbolje je zatražiti savjet stručnjaka nutricionista koji ti može izraditi plan prehrane kojem neće nedostajati hranjivih tvari. Naravno, nema smisla trenirati nekoliko puta tjedno, kretati se, a onda posegnuti za porcijama masne i slatke hrane.

S druge strane, ne uneseš li dovoljno kalorija i zdrave namirnice, tijelo će ti biti iscrpljeno, a mogla bi te snaći i vrtoglavica dok izvodiš zahtjevnu vježbu. Zato trebaš biti svjesna što i koliko jedeš, izbjegavati grickalice i prazne kalorije. Treba jesti više manjih obroka s tim da se nije dobro najesti tik prije treninga. Obrok neka ti bude barem dva sata prije treninga.

Foto: Unsplash

Dakle, ne treba nužno jesti manje, samo treba paziti što se jede.

'Jedi manje masnoća'

Ljudi često govore da treba izbjegavati masnoće. Tu najčešće misle da masnu pečenu hranu. No portal Eat This, Not That piše da ti "prava" vrsta masnoće može pomoći da ostaneš sita, ali i da podupire zdravlje. U stvari, "masna" hrana poput lososa, jaja iz slobodnog uzgoja, avokada, maslinova ulja, orašastih plodova, grčkog jogurta i tamne čokolade puna je hranjivih tvari i preporučuje se jesti u procesu mršavljenja. Ma zapravo uvijek. Sve dok ti je prehrana uravnotežena i dok ti glavni obrok nisu nachosi, hamburger i pizza na dobrom si putu.

Ponavljamo: važno je što jedeš – to se odražava na cjelokupno zdravlje.

'Kardio za mršavljenje; trening snage za mišiće'

Portal Eat This, Not That ističe da je kardio važan, ali da ti je svejedno potreban trening snage kako bi (s vremenom!) izgradila mišiće, izgubila kalorije i ubrzala metabolizam. Izvodiš li samo kardio mogla bi izgubiti kile, ali možda nećeš optimalno skinuti masnoću. Zato je najbolje da, ako si početnik, zatražiš provjereni savjet od provjerenog stručnjaka. Nije loše ni uložiti u nekoliko privatnih treninga kako bi saznala koje su tvoje mogućnosti i na čem bi mogla poraditi. Bolje je tako nego ići "na slijepo". Također, uz stručnjaka (provjerenog!) bit ćeš sigurna da pravilno izvodiš pokret.

Foto: Unsplash

'Učini detoks'

Ovaj je savjet pogrešan jer isti portal piše da nema dokaza da detoksikacijske dijete djeluju. Štoviše, mogu biti čak i opasne jer će tvoje tijelo lišiti hranjivih tvari. Ne postoji čarobna pilula uz koju ćerš smršavjeti u kratkom vremenu. Najbolja "detox" dijeta je jednostavna: jedi zdravu hranu, pij puno vode, budi dosljedna, ne posustaj i osiguraj si kvalitetan noćni odmor. Držiš li se tih temelja, tijelo će ti sigurno biti zahvalno. S vremenom ćeš biti prezadovoljna rezultatima.

