Detoks nakon blagdana u 5 koraka: Kako resetirati tijelo u siječnju?

Detoksikacija organizma nakon blagdanskog uživanja u svim onim slasticama i obilnim obrocima može zvučati kao izazov, ali moguće je očistiti tijelo na prirodan i zdrav način. Umjesto brzih i restriktivnih dijeta, prirodne metode mogu pomoći tijelu da se oporavi i vrati u ravnotežu. Uz nekoliko jednostavnih promjena u prehrani i životnim navikama, možeš podržati proces detoksikacije i osjećati se bolje nego ikad. Istražili smo detoksikaciju organizma prirodnim putem i evo što smo saznali.

Što je detoksikacija organizma?

Ljudi već tisućama godina koriste prirodne metode za detoksikaciju tijela. Drevne kulture u Europi i Aziji imale su svoje rituale 'čišćenja' kako bi vratile ravnotežu duha i tijela. Danas znamo datijelo samo sebe obnavlja i izbacuje nepotrebno, no mi mu svakako možemo pomoći. Osim tjelovježbom i konzistentnim rasporedom spavanja, prehrana je na vrhu ljestvice za zdravo tijelo. Detoksikacija u ovom smislu znači zapravo kako podržati prirodne procese tijela koji pomažu u eliminaciji toksina. Detoks nije samo za gubitak kilograma, već i za čišćenje tijela od štetnih tvari. Mnogi programi, poput biljnih detoksa, posta, laksativa ili sokova, tvrde da pomažu u ovom procesu, ali često su previše ekstremni.

5 koraka za početak detoksikacije organizma prirodnim putem

Postoji jednostavna rutina kojom možeš učinkovito postići detoksikaciju organizma prirodnim putem. Detoks ne mora biti kompliciran proces niti zahtijevati drastične promjene u svakodnevnim navikama. S nekoliko jednostavnih koraka možeš pomoći svom tijelu da se očisti od nakupljenih toksina i vratiš energiju.

Popij čašu vode ujutro odmah čim se probudiš

Ovo će ti pomoći da se hidriraš nakon noći, pokreneš metabolizam i ubrzaš prirodni proces čišćenja tijela. Voda je osnova svakog detoks programa jer pomaže eliminaciji toksina i održava ravnotežu elektrolita.

Dodaj suplemente u svoju prehranu

Ako smatraš da ne unosiš dovoljno vitamina i minerala kroz hranu, kvalitetni dodaci poput vitamina C, magnezija ili omega-3 masnih kiselina mogu pomoći u održavanju ravnoteže i podršci organizmu. Pravilna suplementacija osigurava da tvoje tijelo dobije sve potrebne nutrijente za optimalno funkcioniranje.

Uvedi zdravi međuobrok

Biraj međuobroke koji su bogati vlaknima i zdravim mastima, poput orašastih plodova, grčkog jogurta ili voća. To će ti pomoći da održiš stabilnu razinu šećera u krvi i izbjegneš nagle napade gladi koji te mogu odvući prema nezdravim izborima hrane.

Prošeći na svježem zraku

Svjež zrak i lagana šetnja bitni su za cirkulaciju, aktiviraju probavu i potiču proizvodnju endorfina, hormona sreće. Kretanje svakodnevno pomaže tijelu u procesu detoksikacije, a fizička aktivnost jača i imunološki sustav.

Uključi prebiotike u prehranu

Prebiotici, koji se nalaze u hrskavoj hrani poput češnjaka, luka i banane, podržavaju rast dobrih bakterija u crijevima. Ove korisne bakterije odigravaju ključnu ulogu u probavi, jačanju imuniteta i održavanju zdrave mikroflore, što je nužno za zdrav detoks proces.

Je li detoks organizma zdrav?

Pravilan detoks zapravo je samo blaga promjena u prehrani, a ne kompletan novi prehrambeni režim. Doktorica Sharon Horesh Bergquist navodi kako se treba okrenuti "jednostanoj prehrani" kada želiš "restart" organizma.

"Ponovno uvodi namirnice koje su najbliže svom prirodnom obliku. Znamo, na temelju brojnih studija, da su najzdraviji obrasci prehrane u svijetu oni koji uključuju cjelovite ili minimalno procesirane, biljne namirnice poput voća, povrća, cjelovitih žitarica, mahunarki, orašastih plodova, sjemenki i začina", rekla je dr. Bergquist.

Mnogi popularni detoks planovi zahtijevaju velike promjene u načinu života koje često nisu dobre za tvoje tijelo. Ti planovi znaju biti prilično restriktivni, smanjujući unos kalorija, što povećava šanse da brzo vratiš izgubljenu težinu, za razliku od postepenog i zdravijeg mršavljenja.

Također, detoks može nositi i neke rizike, poput dehidracije i neravnoteže elektrolita, izloženosti štetnim sastojcima, bolesti uzrokovanih bakterijama iz nepasteriziranih sokova, pa čak i oštećenja bubrega zbog sokova bogatih oksalatima, prirodnim tvarima koje u velikim količinama mogu biti problematične. Dugotrajnim pridržavanjem restriktivnih planova doći i do nedostatka ključnih nutrijenata.

Detoksikacija tijela vodom

Voda je ključna za tvoje tijelo jer pomaže u izbacivanju toksina, održava normalnu temperaturu, štiti zglobove i osjetljiva tkiva. Ako ne piješ dovoljno, možeš se osjećati umorno i iscrpljeno. Važno je unositi vodu iz pića i hrane. Osim toga, ako vježbaš, u vrućem vremenu ili si bolesna, trebaš piti više vode. Voda je također odlična za detoks jer pomaže u čišćenju tijela i održavanju ravnoteže tekućina, što je esencijalno za tvoje zdravlje.

Detoksikacija zelenim čajem

Zeleni čaj je prepun antioksidansa, posebno polifenola poznatih kao katehini. Najpoznatiji među njima je EGCG (epigalokatehin-3-galat), koji može pomoći u zaštiti stanica od oštećenja i podržati tvoje cjelokupno zdravlje. Za detoksikaciju je odličan jer potiče rad jetre, pomaže tijelu da brže razgradi toksine i eliminira ih kroz mokraću. Uz to, zbog visokog udjela antioksidansa, zeleni čaj podržava prirodne procese čišćenja organizma i jača imunitet.

Foto: Pexels

Detoksikacija tijela limunom

Limuni su puni vitamina C, topivih vlakana i korisnih biljnih spojeva, što ih čini superzdravim. Vlakna u njima (posebno pektin) mogu dulje držati osjećaj sitosti, ali to vrijedi ako jedeš limun s pulpom, a ne samo piješ sok. Uz to, vlakna iz limuna mogu poboljšati probavu i pomoći u stabiliziranju šećera u krvi. Limuni su odlični za zdravlje srca, sprječavanje anemije, bubrežnih kamenaca i probavnih problema. A bonus? Imaju predivan okus i miris pa su savršen dodatak jelima i pićima.

Detoksikacija organizma sokovima

Čišćenje sokovima na bazi voća i povrća može ti pomoći da povećaš unos antioksidansa, minerala i vitamina. Mnogi ljudi sokove promoviraju kao način da očistiš tijelo od toksina i podržiš mršavljenje. Evo nekoliko sastojaka koje možeš staviti u detoksikacijski smoothie ili sok:

Cikla – Pomaže u čišćenju jetre i poboljšava cirkulaciju.

– Pomaže u čišćenju jetre i poboljšava cirkulaciju. Krastavac – Izvrsno hidratizira i pomaže u izbacivanju viška tekućine iz tijela.

– Izvrsno hidratizira i pomaže u izbacivanju viška tekućine iz tijela. Limun – Snažan antioksidans, pomaže u detoksikaciji jetre i podstiče probavu.

– Snažan antioksidans, pomaže u detoksikaciji jetre i podstiče probavu. Zeleni čaj – Bogat antioksidansima, potiče rad jetre i pomaže u eliminaciji toksina.

– Bogat antioksidansima, potiče rad jetre i pomaže u eliminaciji toksina. Peršun – Poznat po svom diuretskom djelovanju i pomaže u uklanjanju viška soli i toksina.

– Poznat po svom diuretskom djelovanju i pomaže u uklanjanju viška soli i toksina. Papar – Sadrži kapsaicin koji potiče metabolizam i potiče znojenje, čime se iz tijela izbacuju toksini.

– Sadrži kapsaicin koji potiče metabolizam i potiče znojenje, čime se iz tijela izbacuju toksini. Ananas – Sadrži bromelain, enzim koji pomaže u razgradnji toksina i smanjuje upalu.

– Sadrži bromelain, enzim koji pomaže u razgradnji toksina i smanjuje upalu. Kelj ili špinat – Bogat vlaknima, pomaže u probavi i čišćenju crijeva.

– Bogat vlaknima, pomaže u probavi i čišćenju crijeva. Đumbir – Pomaže u probavi i smanjuje upalu.

Kombiniraj nekoliko od ovih sastojaka za super detoksikacijski napitak. Možeš dodati i malo meda ili jabučnog octa za dodatnu podršku organizmu.

Detoksikacija organizma što izbjegavati

Tri su stvari koje će poprilično odmoći tvom organizmu ako ciljaš na detoks: dodani šećeri, alkohol i stres. Velike količine šećera mogu stvoriti oksidativni stres u tijelu, što može oštetiti proteine, tkiva i organe. Pokušaj zamjeniti namirnice s dodanim šećerom s namirnicama bogatim antioksidansima. To su:

Beta-karoten : Mrkva, slatki krumpir, bundeva, špinat i kelj

: Mrkva, slatki krumpir, bundeva, špinat i kelj Vitamin C : Naranče, limuni, grejp, jagode, kivi, paprika, brokula i rajčica

: Naranče, limuni, grejp, jagode, kivi, paprika, brokula i rajčica Vitamin A : Slatki krumpir, mrkva, dinja, špinat i kelj

: Slatki krumpir, mrkva, dinja, špinat i kelj Vitamin E : Avokado, sjemenke suncokreta, špinat, brokula i bademi

: Avokado, sjemenke suncokreta, špinat, brokula i bademi Selen: Više se nalazi u orašastim plodovima (posebno brazilskim orasima)

"Pobrini se da polovicu tvog tanjura čini povrće pri svakom obroku", kaže nutricionistica Amy Shapiro.

Što se tiče alkohola, tvoje tijelo ga prerađuje uglavnom kroz jetru. Prerada alkohola zahtijeva puno truda od tijela i opterećuje organe koji inače čiste druge toksine. Smanji unos alkohola kako bi podržala prirodne procese čišćenja organizma.

"Preskoči otvaranje boce vina kod kuće. Uživaj u piću samo kad si vani", dodaje Shapiro.

Na poslijetku, ali nimalo bitnije je stres. Smanji ga na minimum i pobrini se da dovoljno spavaš kako bi se tijelo uspjelo odmoriti.

POGLEDAJ VIDEO: Nutricionist: Kako se zdravo hraniti na poslu?