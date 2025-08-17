Horoskop za nedjelju: Vage će dobiti priznanje na poslu, kod ovnova poboljšanje

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima danas ćete se oslanjati na svoje ideale. Tražit ćete možda i nemoguće, ali nešto ćete postići. POSAO: Bez obzira na to što se ne slažete u potpunosti s nekim od poslovnih partnera, pred vama je pozitivan i stabilan poslovni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Bik

LJUBAV: Nemojte žuriti s udvaranjima. Neka stvari teku postepeno, jer će tako biti čvršće i stabilnije. POSAO: Netko tko ima jak glas iritirat će vas na radnom mjestu, ali zanemarite to. Vaši rezultati su sve bolji. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste i imate snage.

Blizanci

LJUBAV: U inače solidnoj vezi vi danas pokušavate nametnuti svoj stav. Bolje bi bilo surađivati. POSAO: Ići ćete uzdignute glave i pucati na visoku poziciju. Prilika je tu. Oko vas ima i nekih zavidnika. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte sa slatkim.

Rak

LJUBAV: Danas možete lako objasniti voljenoj osobi gdje škripi ili što vas muči. Tako ćete vratiti povjerenje u vezu. POSAO: Neki će poći na malo poslovno putovanje gdje će naići na dobru priliku za proširenje djelatnosti kojom se bave. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Lav

LJUBAV: Bez obzira na to što u vašim odnosima vlada mala distanca, današnji dan donijet će vam nova poboljšanja i romantiku. POSAO: Vjerojatno ćete proširiti suradnju s mladim suradnicima na poslu. Ona će biti konstruktivna, a vi poticajni. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snage za dvoje.

Djevica

LJUBAV: Osjećaj da će sve biti dobro navodit će vas na veću otvorenost u osobnim odnosima, a onda će doći i do poboljšanja. POSAO: Nikome ništa ne zamjerate, ali s lakoćom detektirate zavidnike. Znate ih, ali ne obraćate pažnju na njih. Imate pametnijeg posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Pametni ste.

Vaga

LJUBAV: Uz pomoć prijatelja vi ćete lako prebroditi sve ljubavne sumnje ili dvojbe. Povjeravate se. POSAO: Priznat će vaša zasluge u jednom poslu. Bit će vam drago zbog toga. Neki dobivaju protekcije. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete nemir u sebi.

Škorpion

LJUBAV: Vaše društvo i danas će vam biti sklono, pa ćete većinu slobodnog vremena radije provesti s prijateljem, nego s partnerom. POSAO: Uspjet ćete se nametnuti na diskretan način. Vaše ideje bit će ozbiljno uzete u razmatranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige.

Strijelac

LJUBAV: Bit će zaokupljeni jednim članom svoje obitelji iz koje potječete, pa će partner nakratko ostati po strani. POSAO: Doći će do male inventure ili ćete imati nešto vremena i tišine da u miru sagledate kako stojite. ZDRAVLJE&SAVJET: Pretjerivanje u konzumacijama.

Jarac

LJUBAV: Još malo uvođenja kućnog reda uzet će vam nešto vremena i energije. Ipak, popodne je rezervirano za partnera. POSAO: Postajete svjesni svojih poslovnih mogućnosti. Znate da vi možete bolje i usmjeravate se u tom pravcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

Vodenjak

LJUBAV: Veselit ćete se mogućnosti jednog putovanja na koje biste mogli poći zajedno. Planirat ćete rutu i detalje. POSAO: Vaši nadređeni dat će vam novu priliku, a vi ćete je prigrabiti jedva čekajući da se dokažete. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Ribe

LJUBAV: Danas biste svojoj najdražoj osobi mogli ispričati cijeli jedan roman. Pazite da se zaustavite na vrijeme. POSAO: Proširit ćete poslovne kontakte i to će vas ohrabriti da idete dalje. Umor još uvijek neće nestati. ZDRAVLJE&SAVJET: Popodne se odmorite.

