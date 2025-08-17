Dermatologinja otkriva 4 najčešća razloga zašto nokti požute

Lakovi za nokte, gljivice i nedostatak vitamina mogu biti neki od razloga zbog kojih mogu požutjeti. Zato je dobro obratiti pozornost na promjene koje se događaju na rukama ili nogama

Većina žena voli imati uređene nokte bez obzira o kojem se stilu radi. Francuska manikura ili nail art jednako su privlačni, sve samo ovisi o modnom stilu. No izgled noktiju nam može biti pokazatelj i zdravlja. Zdravi nokti trebali bi biti ružičaste boje. Ako se pojave neke promjene važno je obratiti pozornost, a treba biti oprezan ako postanu žuti.

Promjena boje nokta iz bjelkaste u žućkastu može imati nekoliko razloga. Dermatologinja dr. Shereene Idriss objašnjava zašto nokti mijenjaju boju i kada se ovaj problem može jednostavno riješiti, a kada je važno razgovarati s liječnikom.

Korištenje tamnijih lakova za nokte

"Iako se često misli da su zdravi nokti jako čvrsti i tvrdi, nokti su zapravo vrlo porozni", objašnjava dermatologinja dr. Shereene Idriss za Women's Health. Kada se nokti lakiraju, posebno tamnim lakovima, pigment se apsorbira u nokte. "Oksidi željeza u takvim vrstama lakova oksidiraju, a rezultat je privremena žuta boja noktiju koja će s vremenom nestati", dodaje dalje. Srećom je privremeno, a može se izbjeći. "Treba nanijeti neutralni bazni sloj prije nanošenja laka s jakim pigmentom. Također je dobro skinuti lak nakon tjedan dana i povremeno odmoriti nokte", dodaje dalje.

Gljivice na noktima

Gljivice se mogu pojaviti zbog različitih razloga. Na primjer, ako koristiš javne tuševe poput onih u teretanama i ne nosiš obuću postoji velika mogućnost da dobiješ gljivičnu infekciju na noktima i prstima. "Gljivice sigurno postoje u prostorima poput svlačionica pa je važno izbjegavati hodanje bez obuće. Atletsko stopalo je izrazito zarazna bolest koja se najčešće prenosi u vlažnim, zajedničkim prostorima gdje ljudi hodaju bosi. Zbog bakterija i gljivica nokti mogu dobiti zeleno-žutu boju i postati lomljivi", objašnjava dr. Idriss. U slučaju da misliš da si dobila nešto u svlačionici vrlo je važno razgovarati s dermatologom jer liječenje ovisi o vrsti gljivica.

Nedostatak vitamina ili pušenje

"Iako se ne zna zašto, žuti nokti se obično mogu vidjeti kod ljudi koji imaju plućne bolesti ili problem s funkcijom jetre. No žute nokte imaju i pušači jer su u kontaktu s dimom. Nedostatak određenih vitamina poput B12 i cinka također mogu uzrokovati promjenu boje na noktima", dalje objašnjava liječnica.

Genetska predispozicija

"Ovo stanje je izuzetno rijetko, a poznato je kao 'sindrom žutih noktiju', a obično se pojavljuje u srednjoj dobi. Nokti na rukama i nogama počinju žutjeti, noge natječu i pojavljuju se respiratorni problemi poput teškog disanja. Ako se ovo događa tebi ili nekome koga poznaješ vrlo je važno rješavati probleme s plućima i nogama prije svega. Ponekad se nokti mogu vratiti u normalno stanje jer sve ovisi o genetskoj mutaciji", dalje objašnjava liječnica.

