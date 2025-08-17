Dermatologinja otkriva 4 najčešća razloga zašto nokti požute
Većina žena voli imati uređene nokte bez obzira o kojem se stilu radi. Francuska manikura ili nail art jednako su privlačni, sve samo ovisi o modnom stilu. No izgled noktiju nam može biti pokazatelj i zdravlja. Zdravi nokti trebali bi biti ružičaste boje. Ako se pojave neke promjene važno je obratiti pozornost, a treba biti oprezan ako postanu žuti.
Promjena boje nokta iz bjelkaste u žućkastu može imati nekoliko razloga. Dermatologinja dr. Shereene Idriss objašnjava zašto nokti mijenjaju boju i kada se ovaj problem može jednostavno riješiti, a kada je važno razgovarati s liječnikom.
Korištenje tamnijih lakova za nokte
"Iako se često misli da su zdravi nokti jako čvrsti i tvrdi, nokti su zapravo vrlo porozni", objašnjava dermatologinja dr. Shereene Idriss za Women's Health. Kada se nokti lakiraju, posebno tamnim lakovima, pigment se apsorbira u nokte. "Oksidi željeza u takvim vrstama lakova oksidiraju, a rezultat je privremena žuta boja noktiju koja će s vremenom nestati", dodaje dalje. Srećom je privremeno, a može se izbjeći. "Treba nanijeti neutralni bazni sloj prije nanošenja laka s jakim pigmentom. Također je dobro skinuti lak nakon tjedan dana i povremeno odmoriti nokte", dodaje dalje.
Gljivice na noktima
Gljivice se mogu pojaviti zbog različitih razloga. Na primjer, ako koristiš javne tuševe poput onih u teretanama i ne nosiš obuću postoji velika mogućnost da dobiješ gljivičnu infekciju na noktima i prstima. "Gljivice sigurno postoje u prostorima poput svlačionica pa je važno izbjegavati hodanje bez obuće. Atletsko stopalo je izrazito zarazna bolest koja se najčešće prenosi u vlažnim, zajedničkim prostorima gdje ljudi hodaju bosi. Zbog bakterija i gljivica nokti mogu dobiti zeleno-žutu boju i postati lomljivi", objašnjava dr. Idriss. U slučaju da misliš da si dobila nešto u svlačionici vrlo je važno razgovarati s dermatologom jer liječenje ovisi o vrsti gljivica.
Nedostatak vitamina ili pušenje
"Iako se ne zna zašto, žuti nokti se obično mogu vidjeti kod ljudi koji imaju plućne bolesti ili problem s funkcijom jetre. No žute nokte imaju i pušači jer su u kontaktu s dimom. Nedostatak određenih vitamina poput B12 i cinka također mogu uzrokovati promjenu boje na noktima", dalje objašnjava liječnica.
Genetska predispozicija
"Ovo stanje je izuzetno rijetko, a poznato je kao 'sindrom žutih noktiju', a obično se pojavljuje u srednjoj dobi. Nokti na rukama i nogama počinju žutjeti, noge natječu i pojavljuju se respiratorni problemi poput teškog disanja. Ako se ovo događa tebi ili nekome koga poznaješ vrlo je važno rješavati probleme s plućima i nogama prije svega. Ponekad se nokti mogu vratiti u normalno stanje jer sve ovisi o genetskoj mutaciji", dalje objašnjava liječnica.
