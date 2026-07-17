Biste li kupili vjenčanicu na Vintedu? 'Ako ću je ikada odjenuti, neka bude kako treba'

Kupnja rabljene vjenčanice mnogima je danas sasvim logičan izbor. Osim što je povoljnija, održivija je i omogućuje da raskošna haljina dobije novi život. Ipak, nisu svi uvjereni da je to dobra ideja - evo i zašto

Sve više budućih mladenki razmišlja o kupnji vjenčanice iz druge ruke, a platforme poput Vinteda postale su mjesto na kojem se mogu pronaći i dizajnerski modeli po znatno nižim cijenama. Zato smo na Facebook stranici Net.hr pitali čitateljice bi li one kupile vjenčanicu preko Vinteda - a odgovori su pokazali da su mišljenja podijeljena, uz pregršt humora i životnog iskustva.

Irena Renčy tako smatra da vjenčanica nije ono što određuje uspjeh braka:

"Ma što vrijedi raskošna, skupa nova vjenčanica kad neki ulaze u brak s ofucanim mislima i iluzijama... Dulje traje potraga za vjenčanicom od nekih brakova."

Goran Antić podijelo je, neki će reći, prilično neromantičan, ali realan stav:

"Bolje s Temua po 9,99 eura jer ionako brakovi ne traju dugo."

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Jedan od najzanimljivijih komentara napisala je Gordana Lukina, koja je kroz vlastito iskustvo zaključila da sudbina braka nema veze s haljinom:

"Prvi put sam se vjenčala u vjenčanici iz druge ruke kupljenoj u salonu... rastala se! U drugi brak ušla u haljini šivanoj baš za vjenčanje i... morala pobjeći iz tog braka! Sad sam vesela udovica!"

S druge strane, Blanka Hren priznaje da nikada nije pridavala veliku važnost vjenčanicama:

"Ne patim za vjenčanicama. Em su neudobne, sputavaju i bogme koštaju. Vjenčala sam se u običnoj, civilnoj odjeći koju sam kasnije još dugo nosila. Što se tiče vjenčanice, moja je ipak bila zadnja!"

Neke čitateljice smatraju da je kupnja vjenčanice s Vinteda vrlo praktična odluka. Željka Brzica ističe da u tome vidi samo prednosti:

"Pametna žena, jeftino kupila, vjerojatno zadovoljna jer je odabrala. Poslije je može opet prodati jer joj više ne treba. Odlična i pametna odluka."

Sličnog je mišljenja i Suzana Palavra, koja je svoj stav sažela u nekoliko riječi:

"Održivost se broji."

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No nisu svi oduševljeni idejom nošenja rabljene vjenčanice. Andrea Vagaj smatra da bi taj poseban dan ipak trebao uključivati potpuno novu haljinu:

"Ne! Ako ću je ikada odjenuti, onda neka bude kako treba!"

Katica Šplajt vjeruje da uspjeh braka nema nikakve veze s tim je li vjenčanica nova ili rabljena:

"Svejedno bila vjenčanica nova ili stara, kome je kako suđeno, bit će u braku onoliko koliko se partneri trude da im bude dobro."

Brankica Malčić također je među onima koje prednost daju novoj vjenčanici:

"Po meni to nije u redu jer jednom se u životu udaješ pa neka bude novo. To je moje mišljenje, a drugi neka rade kako žele."

Rasprava je pokazala da ne postoji odgovor koji vrijedi za sve. Dok jedni ističu uštedu, održivost i praktičnost, drugi smatraju da je ova 'najvažnija haljina u životu' uspomena koja zaslužuje biti potpuno nova.

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