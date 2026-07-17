Moda
ŽUSTRA RASPRAVA ČITATELJICA

Biste li kupili vjenčanicu na Vintedu? 'Ako ću je ikada odjenuti, neka bude kako treba'

Ana Ivančić
17. srpnja 2026.
Biste li kupili vjenčanicu na Vintedu? 'Ako ću je ikada odjenuti, neka bude kako treba'
Pexels
Kupnja rabljene vjenčanice mnogima je danas sasvim logičan izbor. Osim što je povoljnija, održivija je i omogućuje da raskošna haljina dobije novi život. Ipak, nisu svi uvjereni da je to dobra ideja - evo i zašto

Sve više budućih mladenki razmišlja o kupnji vjenčanice iz druge ruke, a platforme poput Vinteda postale su mjesto na kojem se mogu pronaći i dizajnerski modeli po znatno nižim cijenama. Zato smo na Facebook stranici Net.hr pitali čitateljice bi li one kupile vjenčanicu preko Vinteda - a odgovori su pokazali da su mišljenja podijeljena, uz pregršt humora i životnog iskustva.

Irena Renčy tako smatra da vjenčanica nije ono što određuje uspjeh braka:

"Ma što vrijedi raskošna, skupa nova vjenčanica kad neki ulaze u brak s ofucanim mislima i iluzijama... Dulje traje potraga za vjenčanicom od nekih brakova."

Goran Antić podijelo je, neki će reći, prilično neromantičan, ali realan stav: 

"Bolje s Temua po 9,99 eura jer ionako brakovi ne traju dugo."

Biste li kupili vjenčanicu na Vintedu? 'Ako ću je ikada odjenuti, neka bude kako treba'
Pexels

Jedan od najzanimljivijih komentara napisala je Gordana Lukina, koja je kroz vlastito iskustvo zaključila da sudbina braka nema veze s haljinom:

"Prvi put sam se vjenčala u vjenčanici iz druge ruke kupljenoj u salonu... rastala se! U drugi brak ušla u haljini šivanoj baš za vjenčanje i... morala pobjeći iz tog braka! Sad sam vesela udovica!"

S druge strane, Blanka Hren priznaje da nikada nije pridavala veliku važnost vjenčanicama:

"Ne patim za vjenčanicama. Em su neudobne, sputavaju i bogme koštaju. Vjenčala sam se u običnoj, civilnoj odjeći koju sam kasnije još dugo nosila. Što se tiče vjenčanice, moja je ipak bila zadnja!"

Neke čitateljice smatraju da je kupnja vjenčanice s Vinteda vrlo praktična odluka. Željka Brzica ističe da u tome vidi samo prednosti:

"Pametna žena, jeftino kupila, vjerojatno zadovoljna jer je odabrala. Poslije je može opet prodati jer joj više ne treba. Odlična i pametna odluka."

Sličnog je mišljenja i Suzana Palavra, koja je svoj stav sažela u nekoliko riječi:

"Održivost se broji."

Biste li kupili vjenčanicu na Vintedu? 'Ako ću je ikada odjenuti, neka bude kako treba'
Pexels

No nisu svi oduševljeni idejom nošenja rabljene vjenčanice. Andrea Vagaj smatra da bi taj poseban dan ipak trebao uključivati potpuno novu haljinu:

"Ne! Ako ću je ikada odjenuti, onda neka bude kako treba!"

Katica Šplajt vjeruje da uspjeh braka nema nikakve veze s tim je li vjenčanica nova ili rabljena:

"Svejedno bila vjenčanica nova ili stara, kome je kako suđeno, bit će u braku onoliko koliko se partneri trude da im bude dobro."

Brankica Malčić također je među onima koje prednost daju novoj vjenčanici:

"Po meni to nije u redu jer jednom se u životu udaješ pa neka bude novo. To je moje mišljenje, a drugi neka rade kako žele."

Rasprava je pokazala da ne postoji odgovor koji vrijedi za sve. Dok jedni ističu uštedu, održivost i praktičnost, drugi smatraju da je ova 'najvažnija haljina u životu' uspomena koja zaslužuje biti potpuno nova. 

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160", od 24.7. na Voyo!

Pročitajte još o:
VintedVjenčanice
Najčitanije
Iz naše mreže
×
ŽUSTRA RASPRAVA ČITATELJICA
Biste li kupili vjenčanicu na Vintedu? 'Ako ću je ikada odjenuti, neka bude kako treba'