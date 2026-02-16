Čitateljice su nam poslale fotografije svojih vjenčanica - koju biste odabrali?

Na Facebook stranici Žena.hr pozvale smo vas da s nama podijelite fotografije svojih vjenčanica – i oduševile ste nas! U porukama i komentarima pristigle su prekrasne uspomene na jedan od najvažnijih dana u životu, a svaka fotografija nosi svoju posebnu priču.

U našoj galeriji možete vidjeti doista raznolike stilove. Od klasičnih, romantičnih modela do modernih i trendi krojeva, od vintage inspiriranih haljina do bezvremenskih elegancija koje nikada ne izlaze iz mode.

Čipka je, očekivano, jedna od velikih favoritkinja - nježna, ženstvena i uvijek profinjena. Tu su i satenske vjenčanice koje osvajaju svojom jednostavnošću i luksuznim dojmom. Neke su čitateljice birale raskošne krinoline i princeza krojeve za pravi bajkoviti efekt, dok su druge zablistale u A-kroju koji pristaje gotovo svakoj figuri. Posebnu pažnju privukle su i sirena haljine koje prate liniju tijela i naglašavaju siluetu. U galeriji ćete pronaći i jednostavnije, minimalističke modele, ali i raskošne kreacije s bogatim detaljima. Ono što im je svima zajedničko jest osmijeh i sreća mladenki koje su ih nosile. Posebno su nas dirnule fotografije s vjenčanja održanih prije dva-tri desetljeća. Iako su se trendovi kroz godine mijenjali, emocije su ostale iste - ljubav, uzbuđenje i ponos koji se vidi na svakom licu. Hvala svim čitateljicama koje su podijelile svoje uspomene i dopustile nam da zavirimo u njihove najljepše trenutke. Uživajte u galeriji i podsjetite se - stilovi dolaze i prolaze, ali ljubav i lijepe uspomene ostaju zauvijek.