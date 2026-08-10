Najveću nesigurnost pretvorila je u milijunski biznis: Evo kako se Kylie Jenner mijenjala kroz godine

Kylie Jenner, najmlađa članica klana Kardashian-Jenner, danas slavi 29. rođendan. Njezin put od sramežljive djevojčice iz reality showa "Keeping Up with the Kardashians" do jedne od najutjecajnijih osoba na svijetu obilježen je izgradnjom kozmetičkog carstva temeljenog na vlastitoj, kontroverznoj fizičkoj transformaciji.

Odrastanje pred kamerama ostavilo je dubok trag, a stalne kritike na račun izgleda potaknule su njezine nesigurnosti. Najveća od njih, vezana za tanke usne, postala je temelj poslovnog carstva. Nakon što se odlučila za filere, 2015. je lansirala "Kylie Lip Kits", setove ruža i olovke koji su se rasprodali u minuti. Tvrtka, kasnije preimenovana u Kylie Cosmetics, postala je globalni fenomen, a Forbes ju je 2019. nakratko proglasio "najmlađom samostvorenom milijarderkom", no titula je kasnije osporena.

Iako je njezina promjena izgleda očita, Kylie je priznala samo neke zahvate. Godine 2015. potvrdila je filere u usnama, a tek 2023. i operaciju povećanja grudi koju je napravila s 19 godina, zbog čega je kasnije izrazila kajanje. Unatoč tome, odlučno negira glasine o potpunoj rekonstrukciji lica, tvrdeći da je riječ o vještoj šminki i filerima, a ne o operacijama nosa ili čeljusti.

Majčinstvo joj je promijenilo pogled na ljepotu. Rođenje kćeri Stormi i sina Airea potaknulo ju je da preispita svoje odluke i prihvati neke stare nesigurnosti. Njezin privatni život, od dugogodišnje veze s reperom Travisom Scottom do trenutne romanse s glumcem Timothéeom Chalametom, pod jednakim je povećalom javnosti kao i njezini poslovni uspjesi.

U galeriji pogledajte kako se Kylie mijenjala kroz godine!

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