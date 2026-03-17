Otkrijte najnoviju kolekciju vjenčanica od Lukabu Bridal

Hrvatski bridal brend Lukabu Bridal Atelier predstavlja novu kolekciju vjenčanica za sezonu 2026., u kojoj se bezvremenska elegancija spaja s modernim dizajnom i profinjenom ženstvenošću. Kolekcija donosi suvremenu viziju mladenke – samouvjerene, sofisticirane i elegantne žene koja želi vjenčanicu koja je istovremeno klasična, ali i modno snažna Nova kolekcija ističe se naglašenim korzetima, čistim linijama i siluetama koje prate tijelo. Dizajnerski fokus stavljen je na preciznu konstrukciju kroja i ručnu izradu, što svakoj haljini daje arhitektonski karakter i luksuzan izgled. Transparentni detalji, reljefne čipke i suptilni dekorativni elementi stvaraju bogatu teksturu, dok minimalistički krojevi donose modernu eleganciju. U kolekciji dominiraju uske sirena siluete, profinjeni korzeti i elegantni izrezi koji naglašavaju liniju tijela. Poseban naglasak stavljen je na detalje poput strukturiranih korzeta, otvorenih leđa i ručno apliciranih čipki koje haljinama daju dodatnu dimenziju luksuza Vizualni identitet kolekcije inspiriran je minimalističkom arhitekturom i igrom svjetla i sjene. Neutralni tonovi interijera i čiste linije prostora savršeno prate estetiku haljina koje djeluju gotovo poput modnih skulptura.

"Kolekciju za 2026. zamislila sam kao spoj bezvremenske elegancije i moderne ženstvenosti. Željela sam stvoriti vjenčanice koje naglašavaju siluetu, ali istovremeno ostaju profinjene i sofisticirane", ističe Marina Jerant, dizajnerica i osnivačica brenda Lukabu Bridal Atelier. Dodaje kako je inspiracija za kolekciju došla iz arhitekture i čistih linija: "Volim kada haljina djeluje poput skulpture koja prati tijelo i daje mladenki osjećaj samopouzdanja." Sve vjenčanice iz kolekcije Lukabu Bridal 2026 izrađuju se po mjeri u ateljeu brenda, uz pažljivo birane materijale i vrhunsku ručnu izradu. Upravo ta posvećenost detalju i individualnom pristupu postala je prepoznatljiv potpis brenda.