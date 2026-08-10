Moda
ZANOSNA PJEVAČICA

Aleksandra Prijović u bikiniju koji odiše retro glamurom: Crno-bijeli spoj ponovno osvaja

Ana Ivančić
10. kolovoza 2026.
Aleksandra Prijović u bikiniju koji odiše retro glamurom: Crno-bijeli spoj ponovno osvaja
M.M./ATAImages/Pixsell
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Lijepa pjevačica Aleksandra privukla je pažnju besprijekornim ljetnim izdanjem. Za sunčane dane odabrala je elegantan bikini u crnoj boji s kontrastnim bijelim rubovima, koji spaja bezvremensku eleganciju i dozu retro glamura

Aleksandra Prijović za ljetne dane odabrala je bikini koji na najbolji način spaja jednostavnost, luksuz i prepoznatljivu Chanelovu estetiku. Riječ je o crnom modelu iz 2026. godine, koji se posebno ističe zahvaljujući kontrastnim svijetlim obrubima.

Gornji dio bikinija prati čiste, zaobljene linije, dok obrubi dodatno naglašavaju njegov kroj i stvaraju efektan grafički kontrast. Isti detalj ponavlja se i na donjem dijelu, na kojem se vidi diskretan Chanelov logo, pa cijeli model ostavlja vrlo prepoznatljiv dizajnerski potpis bez potrebe za upadljivim uzorcima.

 

Prijović je bikini kombinirala s crnim vizirom, također ukrašenim kontrastnim obrubom, čime je cijeli styling dobio dodatnu dozu retro glamura. Upravo ta koordinacija detalja čini outfit posebno efektnim: crna baza djeluje elegantno i bezvremenski, dok svijetli rubovi daju mu svjež, sportski i moderan karakter.

Ovakvi modeli savršeno ilustriraju zašto crno-bijela kombinacija nikada ne izlazi iz mode. Umjesto jarkih boja i upečatljivih printeva, naglasak je na preciznom kroju, kontrastu i sitnim luksuznim detaljima. Rezultat je kupaći kostim koji istodobno djeluje minimalistički i vrlo glamurozno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Chanelov bikini tako se nameće kao odličan primjer ljetnog komada koji ne treba mnogo dodataka da bi ostavio dojam. Dovoljne su sunčane naočale, jednostavan nakit ili veliki šešir, a Aleksandra je svojim izborom pokazala kako klasična crna uz pravi detalj može biti jedan od najupečatljivijih izbora sezone.

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ZANOSNA PJEVAČICA
Aleksandra Prijović u bikiniju koji odiše retro glamurom: Crno-bijeli spoj ponovno osvaja