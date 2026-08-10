Arija Rizvić uživa na Jadranu uoči vjenčanja, nosi jako zanimljiv kupaći kostim

Arija se priprema za najvažniji dan u svom privatnom životu - vjenčanje sa sportskim novinarom i urednikom Markom Vargekom, koje je zakazano za rujan

Svestrana glumica i redateljica Arija Rizvić iskoristila je tople dane kolovoza za opuštanje na Jadranskoj obali, a idilične trenutke s plovidbe podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu. U nizu od tri fotografije, Arija, zvijezda RTL-ovih serija 'Sjene prošlosti', 'Divlje pčele' i 'San snova', uhvatila je čaroliju zalaska sunca na moru, takozvanog "zlatnog sata", te pokazala kako puni baterije uoči novih profesionalnih i privatnih izazova koji je očekuju.

Ova objava dolazi u posebno uzbudljivom razdoblju za glumicu. Arija se priprema za najvažniji dan u svom privatnom životu - vjenčanje sa sportskim novinarom i urednikom Markom Vargekom, koje je zakazano za rujan 2026. godine. Ove fotografije s mora tako predstavljaju savršen predah i posljednje bezbrižne trenutke prije nego što glumica uplovi u bračnu luku.

Da je ljubav u zraku, potvrdio je i sam Vargek, koji je ispod objave ostavio komentar u obliku emojija vatre, pridruživši se tako brojnim obožavateljima koji su Ariju obasuli komplimentima. Glumica je odjenula elegantan dvodijelni kupaći kostim u boji crvenog vina, s pareom iste boje, za vožnju čamcem, a na jednoj od fotografija pokazala je i crno-bijeli kupaći.

Čini se da je glumica ovo ljeto iskoristila za stvaranje uspomena i prikupljanje energije za jesen, koja će joj donijeti novu fazu života i, vjerujemo, veliku sreću.

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