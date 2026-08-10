Horoskop za utorak: Jarčevima su smiješe dobre financije, ovnovima stres utječe na san

Utorak donosi dan nabijen emocijama i važnim odlukama. Ključni astrološki događaj je ulazak Marsa, planeta akcije, u osjećajni znak raka, što pojačava intuiciju i zaštitničke instinkte. Opozicija Merkura i Plutona čini razgovore dubokim i intenzivnim, a najveći astrološki preokret godine dodatno pojačava dinamiku

Ovan

LJUBAV: Pripazite na impulzivnost, posebno u komunikaciji s partnerom gdje su mogući nesporazumi. Pažljivo birajte riječi. Slobodnima se smiješi susret s osobom poznatom u javnosti. POSAO: Vaša je energija na vrhuncu i očekuje vas prilika za financijski dobitak, ali ne reagirajte ishitreno na kritike. ZDRAVLJE&SAVJET: Stres bi mogao utjecati na san, stoga večer posvetite opuštanju. Ne žurite s odlukama koje se tiču novca; pričekajte da sve bude sigurno i potvrđeno.

Bik

LJUBAV: Iako će obiteljski odnosi biti na testu, vaša smirenost može pomoći. Moguća je i romansa na radnom mjestu. Razmislite o organizaciji večere za obitelj ili prijatelje. POSAO: Situacija je stabilna, no možda ćete početi razmišljati o pokretanju vlastitog posla. Očekujte neočekivane darove ili vijesti vezane uz nekretnine. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je kao stvoren za druženje u toplini doma, što će pozitivno utjecati na vaše raspoloženje. Iskoristite stabilnu poslovnu energiju za planiranje budućih poduhvata.

Blizanci

LJUBAV: Privlačite pažnju gdje god se pojavite, a večer obećava te je jedna od najboljih za izlazak. Postojeća platonska veza mogla bi prerasti u nešto više. POSAO: Zahvaljujući Veneri u Vagi, vaš šarm i komunikacijske vještine su na vrhuncu. Ovo je idealan dan za pregovore, potpisivanje dokumenata i sklapanje novih poznanstava. ZDRAVLJE&SAVJET: Otvorite se za nova lica, mjesta i ideje; to će vam donijeti mentalnu svježinu. Vaša sposobnost komunikacije je ključ uspjeha, iskoristite je.

Rak

LJUBAV: Očekuje vas podrška partnera, što je iznimno važno za raščišćavanje emotivne prošlosti. POSAO: Konačno ćete dobiti pohvale i priznanje za uloženi trud, što će impresionirati nadređene. Ipak, mogući su manji nesporazumi s kolegama, stoga budite strpljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ulazak Marsa u vaš znak donosi vam snažnu energiju i samopouzdanje, no pripazite na osjetljivost želuca. Ne podcjenjujte osjetljivost drugih; pokažite empatiju.

Lav

LJUBAV: Komunikacija postaje direktnija, što vam omogućuje da otvoreno izrazite svoje želje. Ipak, partner bi vam mogao zamjeriti nedostatak pažnje. POSAO: S čak četiri planeta u vašem znaku, osjećate se moćno. Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja, stoga iskoristite prilike koje vam se nude i pokažite svoje talente. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je iscrpljenost, pa pronađite vremena za odmor. Zahtijevajte ono što želite, jer vam zvijezde daju prednost.

Djevica

LJUBAV: Pomalo ste nesigurni, stoga izbjegavajte donošenje ishitrenih odluka u ljubavnim odnosima. POSAO: Fokusirajte se na detalje jer vas i najmanje greške mogu skupo stajati. Otvaraju se prilike "iza scene" koje bi mogle donijeti financijsku korist. Moguć je preokret vezan uz ugovor koji dugo čekate. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na imunitet. Budite strpljivi, pogotovo s financijama. Pričekajte da novac bude na računu.

Vaga

LJUBAV: S Venerom u vašem znaku, ovo je dan za ljubav, sklad i druženje. Očekuje vas iznimno romantična atmosfera, a vaša sposobnost diplomacije pomaže u rješavanju svih nesuglasica. POSAO: Dan je idealan za donošenje važnih odluka jer vam je intuicija izoštrena. Suradnja s kolegama i prijateljima bit će uspješna i ispunjena pozitivnom energijom. ZDRAVLJE&SAVJET:: Uživajte u interakciji s drugima, to će vam goditi i podići raspoloženje. Vjerujte svom unutarnjem glasu, danas je nepogrešiv.

Škorpion

LJUBAV: Očekuje vas dan intenzivnih emocija. Iako ste možda skloni povlačenju u sebe, iskren razgovor s partnerom ili bliskom osobom može donijeti olakšanje. POSAO: Izbjegavajte konflikte i usredotočite se na rješavanje zaostalih obaveza koje vas pritišću. Četiri planeta na vrhu vaše astrološke karte daju vam snagu, a drugi su vam spremni pomoći. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor. Krenite u akciju i riješite obaveze koje odgađate; osjećat ćete se bolje.

Strijelac

LJUBAV: Osjećate snažnu potrebu za slobodom, što može stvoriti napetost u privatnom životu. Budite iskreni, ali i taktični. Moguća je romansa s nekim tko je drugačiji od vas. POSAO: Izazovi donose priliku za napredak, a dan je sjajan za učenje, istraživanje i kraća putovanja. Otvaraju vam se prilike u medijima, izdavaštvu ili pravu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na moguće manje ozljede. Promatrajte događaje oko sebe, potaknut će vas na razmišljanje o važnim promjenama.

Jarac

LJUBAV: Mogući su ozbiljni razgovori o budućnosti veze, ali i o zajedničkim ulaganjima. U ljubavi ste stabilni, ali pomalo rezervirani. POSAO: Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Vaš fokus i disciplina donose rezultate, no ne brzajte s investicijama. Vrata za financijske dogovore su otvorena. ZDRAVLJE&SAVJET: Priuštite si masažu ili laganu tjelovježbu. Djelujte brzo kada se ukaže poslovna prilika, ali budite promišljeni.

Vodenjak

LJUBAV: Budite spremni na neočekivane preokrete, posebno u odnosima. Danas ništa ne ide po planu, stoga je ključna vaša sposobnost prilagodbe. POSAO: Ljudi će vam prilaziti sa zanimljivim idejama i prijedlozima; budite otvoreni za suradnju. Iako ste inače odličan organizator, danas je bolje biti fleksibilan. ZDRAVLJE&SAVJET: Neočekivani razgovori mogu proširiti vaše vidike i donijeti mentalnu svježinu. Prihvatite promjene i ne držite se strogo zacrtanog plana. Fleksibilnost je vaša najveća snaga.

Ribe

LJUBAV: Dan donosi mogućnost oslobađanja od starih emotivnih obrazaca koji su vas sputavali. Moguća je simpatija na radnom mjestu. POSAO: Očekuje vas važna vijest koju dugo priželjkujete, a mogla bi biti povezana s financijskim dobitkom ili rješenjem poslovnog problema. ZDRAVLJE&SAVJET: Na polju zdravlja ili vezano uz kućnog ljubimca mogu se dogoditi iznenađujuće, ali ugodne stvari. Obratite pažnju na poruke. Vijesti koje stižu donose olakšanje.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!