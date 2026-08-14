3 modela Ipanema cipela koje su nam potrebne za stylish ljeto

Kada razmišljamo o ljetnoj obući, želimo u svojoj kolekciji imati model koji će biti dovoljno udoban za cjelodnevno nošenje, ali istovremeno dovoljno stylish da se uklopi u različite outfite

A jedan od brendova koji se savršeno uklapa u ovu estetiku i zadovoljava sve naše modne želje jest Ipanema. Brend koji je ime dobio po slavnoj plaži Ipanema u Rio de Janeiru, godinama vrlo uspješno spaja bezbrižnost ljeta s modernim dizajnom i udobnosti, a njihovu obuću nosimo od jutarnjih kava pa sve do noćnih izlazaka za vrijeme toplih mjeseci.

Iako Ipanema obuću većinom vežemo za japanke, koje nam prve padnu na pamet kada razmišljamo o brendu, stvarnost je malo drugačija. Ovaj brazilski brend u svojoj ponudi ima raznolike modele sandala, natikača, i japanki koje su spoj modernosti i udobnosti, a veliku ponudu istih možete pronaći na Answear.hr web trgovini. Osim što prate popularne trendove i redovito u svojim kolekcijama imaju nove, zanimljive modele, Ipanema je poznata i po održivosti kada je izrada u pitanju.

Ipanema spaja udobnost, održivost i moderan dizajn

Sva njihova obuća je 100 % veganska, može se reciklirati te je izrađena od najmanje 30 posto recikliranih materijala. Modeli u sebi imaju Flexpand materijal koji je mekan, izdržljiv i prilagođava se stopalu, zbog čega je svaki korak jednako ugodan što ih čini savršenom obućom za ljetna putovanja i dane kada ne želimo razmišljati o žuljevima i bolovima u stopalima.

Iako su ravne japanke još uvijek najpopularnija obuća Ipanema brenda, nisu jedini modeli koje bismo rado vidjeli u svojim kolekcijama cipela, zato otkrivamo tri stila cipela koja će se odlično uklopiti u razne ljetne modne kombinacije.

Natikače s punom petom

Ako volite obuću koja će malo izdužiti figuru, ali ne želite odustati od udobnosti, Ipanema natikače s punom petom odličan su izbor. Za razliku od klasičnih sandala na petu, pružaju stabilnost i lakoću hodanja, a pritom izgledaju dovoljno elegantno za večernje izlaske, ljetne večere ili posebne prilike. Odlično se slažu s dugim lanenim haljinama, širokim hlačama ili satenskim suknjama, a odlična su zamjena za klasične cipele na visoku petu poput sandala.

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Sandale s tankim remenčićima oko noge

Minimalističke sandale s tankim remenčićima koji se elegantno omataju oko gležnja već nekoliko sezona ne silaze s modnih lista želja, a Ipanema ih je interpretirala na način koji spaja elegantan izgled i prepoznatljivu udobnost japanki. Ovakvi modeli super izgledaju uz midi haljine, lanene komplete, kratke hlače ili široke traperice, a zahvaljujući jednostavnom dizajnu lako ćete ih nositi i tijekom dana, ali i navečer.

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Japanke s efektnim detaljima

Ako ipak ne možete zamisliti ljeto bez ravnih japanki, dobra vijest je da Ipanema u ponudi ima modele koji izgledaju puno zanimljivije od klasičnih stilova na koje smo naviknuli. Veliki ukrasni detalji poput leptir srca ili drugih dekorativnih elemenata pretvaraju japanke u modni dodatak koji privlači pažnju, a najbolje će izgledati uz jednostavne modne kombinacije poput bijelih prozračnih haljina ili majica kratkih rukava s bermudama za dozu trendovske estetike.

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Tekst je nastao u suradnji s Answearom.