Lana Jurčević posvetila dirljivu poruku žrtvama požara u Omišu: 'Tko ovo radi? Čuvajte jedni druge'

Strašan požar koji je zahvatio Omiš i njegovu okolicu potaknuo je pjevačicu da objavi dirljivu poruku

Vatra koja je tijekom noći zahvatila Omiš i okolna mjesta ostavila je iza sebe ogromnu štet, strah i brojne ozlijeđene. Požar, koji je izbio u Lokvi Rogoznici, nošen orkanskim vjetrom proširio se prema Omišu i zahvatio oko 1000 hektara površine. Stihija je došla na svega stotinjak metara od središta grada, gorjele su kuće, automobili i ugostiteljski objekti, a procjenjuje se da je evakuirano oko 10 tisuća ljudi.

Kadrovi iz Omiša dirnuli su i pjevačicu Lanu Jurčević, koja je na svom Instagram profilu objavila snažnu poruku.



"Djetinjstvo sam provela u ovim krajevima… Ma sve i da nisam, srce ti puca, tko na ovo može ostati ravnodušan? Koliki se naslađuju od tuđe nesreće - gledam i ne vjerujem da je to uopće moguće. Tko ovo radi, po cijelom svijetu... i zašto? I tko će ovim ljudima vratiti domove, živote i poslove?" pita se pjevačica.

"Misli i molitve su sa svima koji su noć proveli u strahu za svoj život, koji su gledali kako im kuće gore i s onima koji danas gledaju što je ostalo iza požara, s ozlijeđenima i njihovim obiteljima. I jadne životinje, jadni stari ljudi koji nisu imali nikoga da ih primi za ruku i izvedu na sigurnije mjesto", napisala je Lana, potresena strašnim događajima. Na kraju je zahvalila svima koji su sudjelovali u borbi s vatrom.

"Ogromno HVALA vatrogascima, policiji, hitnim službama i svim ljudima koji su pomagali, otvarali svoja vrata, spašavali druge i bili tamo kada je bilo najpotrebnije. U ovakvim trenucima shvatimo koliko se sve može promijeniti u nekoliko minuta. Čuvajte jedni druge. Omišu i svim pogođenim mjestima — uz vas smo", poručila je te ponudila svoju pomoć svima kojima je požar nanio štetu.