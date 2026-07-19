Od dugih haljina do tangi: Ovako se moda za plažu promijenila u 100 godina

Kupaći kostimi odavno nisu samo odjeća za kupanje. Od čednih haljina koje su skrivale gotovo cijelo tijelo do današnjih minijaturnih bikinija koji jedva prekrivaju grudi i stražnjicu, plažna moda prošla je nevjerojatnu transformaciju. Istodobno je pratila promjene u društvu, žensku emancipaciju i sve slobodniji odnos prema vlastitom tijelu.

Od kupaćih haljina do prvih dvodijelnih modela

Početkom 20. stoljeća žene su na plažu odlazile u dugim kupaćim haljinama, često sa šeširima, a nerijetko i u čarapama. Pokrivenost tijela bila je pitanje pristojnosti, a na mnogim su se plažama čak provodile kontrole kako bi se provjerilo otkriva li kupaći kostim previše kože. Dvadesete i tridesete godine donijele su prve praktičnije jednodijelne modele koji su omogućavali lakše kretanje i plivanje. U isto vrijeme pojavili su se i prvi dvodijelni kupaći kostimi, no bili su daleko od današnjih bikinija - donji dio imao je nogavice, a pupak je i dalje morao ostati skriven.

Bikini koji je šokirao svijet

Prava revolucija dogodila se 1946. godine kada je francuski dizajner Louis Réard predstavio prvi moderni bikini. Toliko je bio odvažan da su ga profesionalne manekenke odbile nositi, pa ga je javnosti predstavila plesačica Micheline Bernardini. Model koji je otkrivao pupak izazvao je pravi skandal, no kako su se nakon Drugog svjetskog rata mijenjali društveni običaji, a sunčanje postajalo sve popularnije, bikini je polako osvojio plaže diljem svijeta.

Hollywood je stvorio modne ikone

Veliku ulogu u popularizaciji bikinija imao je Hollywood. Pedesetih godina Marilyn Monroe nosila je ženstvene modele visokog struka koji su naglašavali figuru, dok su šezdesetih Brigitte Bardot i Ursula Andress učinile bikini jednim od najvećih modnih simbola svih vremena. Sedamdesete i osamdesete donijele su visoko rezane modele, jarke boje i sve odvažnije krojeve, a devedesetih je crveni jednodijelni kupaći kostim Pamele Anderson iz serije Baywatch postao jedan od najprepoznatljivijih modnih komada u povijesti televizije.

Od naslovnica do Instagrama

Početkom 2000-ih plažnom modom vladale su supermodeli poput Gisele Bündchen, Petre Němcove i Daniele Peštove, dok je Halle Berry u filmu Umri drugi dan dodatno popularizirala seksepil bikinija. Danas trendove više ne diktiraju samo modne piste i časopisi, nego društvene mreže. Fotografije s plaže postale su važan dio modne industrije, a zvijezde poput Kim Kardashian, Rihanne, Beyoncé, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber i Kylie Jenner svakog ljeta predstavljaju nove modele koji u rekordnom roku postaju globalni hitovi.