Stajling o kojem svi pričaju: Nina Badrić u odijelu koje zrači elegancijom i ženstvenošću

Pjevačica oduševljava svoje obožavatelje novim albumom i brojnim nastupima, ali i modnim odabirima koji izazivaju velik interes

Nina Badrić se oglasila na svom Instagram profilu dan nakon spektakularnog koncerta u Bosni i Hercegovini. U emotivnoj, ali kratkoj poruci zahvalila je publici na nevjerojatnoj večeri, no ono što je izazvalo pravu buru reakcija bila je serija fotografija na kojima je pokazala glamurozno i hrabro modno izdanje koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

"Kuća puna naroda. Hvala Ilidža", napisala je Nina uz seriju fotografija snimljenih u hotelskoj sobi. Njezina poruka, upotpunjena hashtagom #mojiljudi, stigla je kao zahvala za nevjerojatnu atmosferu na koncertu održanom 13. kolovoza.

'Brutalno dobar' stajling

Iako je glazbeni spektakl bio u prvom planu, Ninin modni odabir nakon koncerta postao je glavna tema na društvenim mrežama. Za fotografiranje je odabrala upečatljivo predimenzionirano odijelo blijedožute boje, izrađeno od materijala neobične, naborane teksture. Avangardni kroj sakoa i ekstremno širokih hlača hrabar je odmak od klasične elegancije, a pjevačica ga je nosila sa samopouzdanjem koje je dodatno naglasila glamuroznim detaljima. Najviše pažnje privukla je masivna, višeslojna ogrlica od kristala koja je dominirala cijelom kombinacijom, a svjetlucavi motiv ponovio se i na elegantnoj pismo-torbici. Cjelokupni dojam zaokružila je profinjenim make-upom s naglaskom na očima i kratkom, uredno zalizanom frizurom.

Nije trebalo dugo čekati na reakcije. Njezini pratitelji, među kojima su se našle i brojne poznate osobe, doslovno su je obasuli komplimentima. "Najbolji styling ikada!!!! Toppppp", "Vrhhh styling", "Kako dobro izgledaš... bravo draga moja Nina", samo su neki od komentara. Mnogi su se pitali gdje se može nabaviti takvo odijelo, opisujući ga kao "brutalno".

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