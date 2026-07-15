Adriana Ćaleta-Car uživa s obitelji na Bahamima, a nas je oduševio njezin cvjetni kupaći kostim

U društvu supruga i sinova Maura i Felipea, Adriana uživa u tirkiznom moru i bijelim pješčanim plažama, no njezini su pratitelji posebnu pažnju posvetili jednom modnom odabiru koji je savršeno zaokružio rajsku kulisu

Nakon napornih tjedana i nogometnih uzbuđenja, obitelj Ćaleta-Car potražila je odmor na jednoj od najljepših svjetskih destinacija. Adriana Ćaleta-Car, supruga hrvatskog reprezentativca Duje, na svom je Instagram profilu podijelila seriju fotografija s obiteljskog putovanja na Bahame, otkrivši idilične prizore s otočja Exuma. U društvu supruga i sinova Maura i Felipea, ova diplomirana pravnica i influencerica uživa u tirkiznom moru i bijelim pješčanim plažama, no njezini su pratitelji posebnu pažnju posvetili jednom modnom odabiru koji je savršeno zaokružio rajsku kulisu.

Egzotična avantura na otocima Exuma

Bahamski arhipelag, sačinjen od preko sedam stotina otoka i otočića, odavno je sinonim za luksuzni odmor i bijeg od svakodnevice. Obitelj Ćaleta-Car za svoju je bazu odabrala Exumu, lanac otoka poznat po nestvarno čistom moru, skrovitim uvalama i jedinstvenim atrakcijama. Sudeći po objavama, njihov odmor bio je ispunjen avanturama koje se pamte cijeli život. Zabilježili su trenutke druženja sa slavnim bahamskim svinjama na otoku Big Major Cay, hranili su autohtone iguane te su se bez straha približili morskim psima dadiljama, jednoj od najmirnijih vrsta morskih pasa na svijetu.

Svaka fotografija odiše opuštenom obiteljskom atmosferom, a Adriana je još jednom potvrdila svoj status modne ikone, čak i u najležernijim, ljetnim izdanjima. Posebno se istaknuo kupaći kostim koji je plijenio poglede profinjenim dizajnom i upečatljivim uzorkom.

Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Kupaći kostim koji priča priču

U moru minimalističkih i jednobojnih kupaćih kostima, Adrianin odabir pao je na model s potpisom kolumbijskog brenda Agua by Agua Bendita, poznatog po luksuznoj resort modi koja slavi ženstvenost i umijeće ručnog rada. Brend, osnovan u Medellínu, inspiraciju crpi iz bogate prirode i kulturne baštine Latinske Amerike. Njihove kreacije nisu samo odjevni predmeti, već umjetnička djela koja pričaju priču o predanosti, ljubavi i kreativnosti talentiranih kolumbijskih majstora. Svaki komad odlikuju zamršeni dizajni, izuzetan vez i ručno oslikani printevi koji obično pretvaraju u izvanredno.

Agua by Agua Bendita

Model koji je nosila Adriana istaknuo se cvjetnim uzorkom, visokim strukom i retro prizvukom, laskajući njezinoj figuri i savršeno se uklapajući u tropsko okruženje. Odabir ovakvog brenda, koji cijeni autentičnost i kulturnu značajnost, otkriva modnu osviještenost koja nadilazi prolazne trendove.

Od dubrovačkih zidina do svjetskih tribina

Iako je javnosti najpoznatija kao supruga uspješnog nogometaša, Adriana Ćaleta-Car mnogo je više od toga. Rođena Dubrovčanka diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu te je neko vrijeme radila kao pripravnica u odvjetničkom uredu, a u ranim dvadesetima bavila se i manekenstvom. Svojeg supruga Duju upoznala je 2017. godine, u vrijeme dok je njegova karijera u Red Bull Salzburgu uzimala maha, te ga je pratila tijekom angažmana u Marseilleu. Iako su zbog sportskih obaveza ponekad vodili vezu na daljinu, Adriana je jednom prilikom otkrila kako romantiku održavaju posvećivanjem pažnje sitnicama. Svoju su ljubav okrunili brakom dva puta: prvo na intimnoj građanskoj ceremoniji u Dubrovniku 2021., a godinu kasnije i na glamuroznom crkvenom vjenčanju u crkvi sv. Ignacija. Obiteljski život postao joj je prioritet rođenjem sinova Maura 2021. i Felipea 2023. godine. Ipak, uz majčinske obaveze, uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama, gdje je prati vojska obožavatelja koji cijene njezin istančan ukus i neposrednost.

Njezin odmor na Bahamima još je jednom pokazao kako Adriana s lakoćom spaja ulogu predane majke i supruge s ulogom modne inspiracije. Odabirom kupaćeg kostima koji slavi tradiciju i umjetnost, poslala je suptilnu poruku o vrijednostima koje i sama cijeni: ljepoti koja dolazi iznutra, priči koja stoji iza svakog djela i uspomenama koje se stvaraju u krugu obitelji.

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