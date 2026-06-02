Odijelo koje može nositi samo Severina: Na izložbi Dimitrija Popovića pomaknula modne granice

U elegantnom ambijentu, okružena djelima koja slave jednu od najvećih ikona dvadesetog stoljeća, pjevačica je odabrala kombinaciju koja se savršeno uklapa s avangardnim duhom događaja, vješto balansirajući između moćne ženstvenosti i visoke mode

Na otvorenju izložbe "Rođendanska noć" cijenjenog slikara Dimitrija Popovića, posvećene stotoj godišnjici rođenja neponovljive Marilyn Monroe, sva svjetla reflektora ukrala je jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda. Severina je svojim dolaskom još jednom dokazala da je njezin modni izričaj puno više od pukog odijevanja; on je promišljeni performans, spoj umjetnosti i suvremenih trendova.

Arhitektura tijela u Jacquemus potpisu

Za ovu posebnu prigodu, Severina se odlučila za komplet s potpisom francuske modne kuće Jacquemus, jednog od trenutno najpoželjnijih brendova na svjetskoj sceni. Riječ je o lanenom odijelu u prljavo bijeloj nijansi iz hvaljene kolekcije "Le Chouchou", koje se sastoji od sakoa "La Veste Galliga" i hlača širokih nogavica. Dizajner Simon Porte Jacquemus, poznat po svom dekonstruiranom i asimetričnom pristupu klasičnoj francuskoj silueti, ovim je modelom stvorio pravo malo arhitektonsko čudo. Sako je bio apsolutna zvijezda večeri. Njegov nekonvencionalan kroj, s jednim potpuno otkrivenim ramenom koje krasi voluminozni puf rukav i podesiva traka, stajao je u oštrom kontrastu s drugom, klasično krojenom stranom s naglašenim ramenom i dugim rukavom.

Takav dizajn ne samo da je vizualno intrigantan, već i vješto naglašava figuru, stavljajući u prvi plan odvažan, ali elegantno izveden duboki dekolte. Upravo ta igra asimetrije i proporcija, koja je zaštitni znak ovog samoukog dizajnera, unosi dozu nadrealizma u nosive komade, pretvarajući ih u statement odjeću. Široke hlače besprijekornog pada zaokružile su siluetu, dajući joj dojam snage i profinjenosti, a cijeli je komplet potvrdio zašto su odijela koja spajaju maskuline krojeve sa ženstvenim detaljima jedan od vodećih trendova sezone.

Dramatičnost u detaljima

Iako je Jacquemusovo odijelo samo po sebi dovoljno upečatljivo, Severina je cjelokupan dojam podigla na višu razinu pažljivo odabranim modnim dodacima. Najveću pažnju, uz asimetrični sako, privukla je jedinstvena torbica. Odabrala je model brenda Cult Gaia, malu clutch torbicu koja se isticala dugim, gustim resama što su se spuštale gotovo do poda. Rese su jedan od najdominantnijih trendova godine, a ova torbica pokazala je kako jedan efektan dodatak može u potpunosti transformirati kombinaciju. Izbor obuće pao je na minimalističke sandale s tankim remenčićima i visokom potpeticom, model koji već sezonama ne silazi s trona popularnosti jer vizualno izdužuje nogu, a ne odvlači pažnju s odjeće. Glomazne zlatne naušnice decentno su upotpunile priču, dok je glamurozan make-up s naglaskom na klasičnom crvenom ružu bio suptilna posveta divi kojoj je izložba i posvećena, Marilyn Monroe.