Točkasti uzorak preuzeo je špicu: Evo kako ga nose Zagrepčanke

Zagrebačka špica još jednom potvrđuje ono što modne piste najavljuju - točkice su se vratile u velikom stilu. Ovaj razigrani, ali bezvremenski uzorak ponovno je među omiljenima, a posebno dolazi do izražaja u proljetnim kombinacijama koje traže dozu lakoće i šarma.

Najviše se nose klasične crno-bijele varijante, osobito crne točkice na bijeloj podlozi koje svakom outfitu daju dozu elegancije s retro prizvukom. Upravo ta kombinacija savršeno balansira između razigranog i sofisticiranog, zbog čega je rado biraju i minimalistice i ljubiteljice upečatljivijeg stila.

Točkice ove sezone ne dolaze samo na haljinama - viđamo ih posvuda. Od laganih jaknica i blejzera do hlača koje odmah podižu cijeli look, ovaj uzorak dominira špicom. Čak i oni koji preferiraju jednostavnije kombinacije ubacuju ga kroz detalje - marame, čarape ili torbice koje unose razigranost u svakodnevni stil. Posebno je zanimljivo kako se točkice lako uklapaju u različite modne priče. Nose se uz traper, neutralne tonove, ali i u odvažnijim kombinacijama s drugim uzorcima, za one koji vole eksperimentirati. Upravo ta svestranost čini ih idealnim proljetnim izborom. Jedno je sigurno: točkice su onaj uzorak koji nikad ne izlazi iz mode, ali se uvijek vraća u pravom trenutku. A sudeći po fotografijama koje je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, upravo je sada njihovo vrijeme.