Ljepotice u top izdanjima: Pogledajte tko je ove subote zablistao na špici

Na zagrebačkoj špici je i ovoga puta bilo mnogo poznatih lica koja često viđamo i koja redovito privlače pažnju svojim modnim odabirima. Među njima su se istaknule Jadranka Kosor, Olja Vori, Petra Meštrić i Ivančica Pahor, svaka sa svojim prepoznatljivim stilom i osobnim modnim potpisom koji već godinama inspirira prolaznike, ali i pratitelje na društvenim mrežama. Fotografije najzanimljivijih izdanja ekskluzivno za Žena.hr snimio je Dosadni Fotograf, bilježeći atmosferu, stil i trenutke koji su obilježili još jedan sunčani vikend u centru Zagreba.

Ljetna moda dominirala je svakim korakom - lagane i lepršave haljine, kratke hlačice, prsluci i prozračni materijali stvarali su savršenu kombinaciju udobnosti i elegancije. Bijeli komadi bili su posebno zastupljeni, naglašavajući preplanuli ten i dajući outfitu dozu svježine i profinjenosti. Uz njih, boje su se izmjenjivale u razigranim, veselim tonovima koji su dodatno naglašavali ljetno raspoloženje.

Poseban šarm dali su i detalji: preslatki psići u naručju vlasnica, sunčane naočale, sandale i torbice koje su zaokružile svaku modnu priču. Sve zajedno stvorilo je sliku opuštene, ali i vrlo stilizirane gradske atmosfere u kojoj špica iz vikenda u vikend potvrđuje svoj status modne piste pod otvorenim nebom.