Bakin recept za đuveđ: Tradicionalno jelo koje je još ukusnije uz sezonsko povrće

Kolovoz je mjesec kada su tržnice prepune mirisnih rajčica, slatkih paprika, tikvica i patlidžana - sastojaka koji čine temelj jednog od najomiljenijih ljetnih jela. Upravo zato je đuveđ idealan izbor za obiteljski ručak tijekom toplih dana

Đuveđ je zasitan, pun povrća, jednostavan za pripremu, a još je ukusniji kada se okusi prožmu. Može se poslužiti kao prilog, ali i kao glavno jelo. Potječe navodno iz Rumunjske, ali je davno postao nezaobilazan dio i naše tradicinalne kuhinje, a tijekom godina dobio je brojne varijacije. Može se pripremati s piletinom, svinjetinom ili junetinom, ali i u potpuno vegetarijanskoj verziji - što zapravo i jest izvorni način pripreme. Zajedničko svim receptima je obilje povrća, riža i bogat umak od rajčice.

Recept za klasični đuveđ s piletinom

Sastojci (4 osobe)

500 g pilećih zabataka bez kosti ili pilećih prsa

1 veći luk

2 češnja češnjaka

2 crvene paprike

1 manja tikvica

2 rajčice ili 200 ml pasirane rajčice

200 g riže dugog zrna

700 ml pilećeg temeljca

2 žlice koncentrata rajčice

2 žlice maslinova ulja

1 žličica mljevene slatke paprike

prstohvat ljute paprike (po želji)

sol i papar

svježi peršin za posluživanje

Priprema

Na zagrijanom ulju kratko popržite sitno nasjeckani luk, zatim dodajte češnjak. Umiješajte piletinu narezanu na veće kocke i pecite dok lagano ne porumeni.

Dodajte papriku i tikvicu narezane na komadiće te pirjajte nekoliko minuta. Umiješajte rajčice, koncentrat rajčice i začine pa sve kratko kuhajte kako bi se okusi povezali.

Dodajte opranu rižu i dobro promiješajte. Ulijte temeljac, poklopite i kuhajte na laganoj vatri 18 do 20 minuta, odnosno dok riža ne omekša. Po potrebi dolijte još malo temeljca ili vode.

Na kraju pospite svježe nasjeckanim peršinom i poslužite uz zelenu salatu ili salatu od rajčice.

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Savjeti za još ukusniji đuveđ

Za bogatiji okus upotrijebite domaći pileći temeljac. Ako volite intenzivniji okus, dodajte malo pečene crvene paprike ili patlidžan. Đuveđ je jedno od onih jela koje je sutradan još ukusnije, pa ga slobodno pripremite unaprijed. Vegetarijansku verziju lako ćete pripremiti tako da piletinu zamijenite slanutkom ili gljivama te koristite povrtni temeljac.

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