Crvena boja kose najbrže blijedi, ali uz ovih nekoliko trikova ostat će dugo postojana

Crvena kosa izgleda efektno i privlači poglede, no poznata je i po tome da se pigment vrlo brzo ispire. Srećom, uz nekoliko jednostavnih navika možete dulje zadržati intenzivnu nijansu i sjaj između dva bojanja

Crvena kosa, bilo da je u pitanju nježna bakrena nijansa, vatreno crvena ili pak kestenjasta, uvijek privlači pažnju. Upravo zato mnogi je obožavaju, baš kao i Marina Kapov, glavna junakinja serije 'IQ 160', ali svi koji su barem jednom obojili kosu u crveno znaju da ova nijansa traži i malo više pažnje i njege. Crveni pigment poznat je po tome da se najbrže ispire, no dobra je vijest da uz nekoliko jednostavnih navika možete znatno produžiti postojanost boje i zadržati njezin sjaj između dva odlaska frizeru.

Zašto crvena boja tako brzo blijedi?

Razlog leži u samom pigmentu. Molekule crvene boje veće su od molekula smeđih ili plavih tonova pa teže prodiru duboko u vlas. Zbog toga ostaju bliže površini i lakše se ispiru pri svakom pranju. Ako je kosa poroznija zbog prethodnog bojanja ili drugih kemijskih tretmana, pigment će još brže nestajati, a boja može izgubiti intenzitet i poprimiti neželjene narančaste tonove.

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Prvi dani nakon bojanja najvažniji su za postojanost boje

Ključno je početi pravilno održavati kosu odmah nakon bojenja. Pokušajte pričekati barem 48 do 72 sata prije prvog pranja kako bi se kutikula potpuno zatvorila i "zaključala" pigment u vlasi. Kada napokon operete kosu, birajte mlaku ili hladniju vodu jer vruća voda otvara kutikulu i ubrzava ispiranje boje.

Rutina pranja koja čuva intenzitet nijanse

Nakon toga vrijedi jednostavno pravilo – manje je više. Što rjeđe perete kosu, to će boja dulje ostati svježa. Idealno bi bilo prati je dva do tri puta tjedno, a između pranja po potrebi posegnuti za suhim šamponom koji će osvježiti tjeme i vratiti volumen bez dodatnog ispiranja pigmenta.

Jednako je važan i odabir proizvoda. Koristite šampone i regeneratore namijenjene obojenoj kosi, po mogućnosti bez sulfata. Sulfati mogu biti prilično agresivni i ubrzati ispiranje boje, dok će regenerator zagladiti vlas, smanjiti poroznost i pomoći da pigment dulje ostane u kosi.

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Hidratacija je najbolji saveznik crvene kose

Suha kosa brže gubi boju, zato je redovita hidratacija nezaobilazan dio rutine. Jednom tjedno počastite kosu bogatom maskom i ostavite je da djeluje barem desetak minuta. Dobar izbor su i leave-in regeneratori koji tijekom dana pružaju dodatnu zaštitu, smanjuju isušivanje i pomažu da kosa izgleda sjajnije, a boja življe.

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Zaštitite kosu od topline, sunca i mora

Osim pranja, na postojanost boje utječu i svakodnevne navike. Često korištenje sušila, pegle ili figara može ubrzati blijeđenje crvenog pigmenta, zato prije svakog stiliziranja nanesite proizvod za zaštitu od topline i uređaje koristite na što nižoj temperaturi koja odgovara vašoj kosi.

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Ljeti posebnu pozornost obratite na sunce, more i bazene. UV zrake mogu izblijedjeti boju, dok sol i klor dodatno isušuju kosu i izvlače pigment. Ako ćete provesti dan na plaži ili bazenu, zaštitite kosu šeširom ili proizvodom s UV zaštitom. Prije ulaska u more ili bazen isperite kosu običnom vodom i nanesite malo leave-in regeneratora kako biste stvorili zaštitni sloj. Nakon kupanja kosu što prije isperite čistom vodom.

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Iako crvena kosa zahtijeva nešto više njege od drugih nijansi, trud se itekako isplati. Uz nekoliko dobrih navika boja će dulje ostati intenzivna, sjajna i svježa, a vaša će kosa izgledati njegovano i zdravo.

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