Nude cipele su vječni klasik, a Kate Middleton i kraljica Letizia to znaju

Ako tražite obuću koja će jednako dobro funkcionirati uz ljetne haljine, poslovne kombinacije i svečanije outfite, nude modeli uvijek su siguran izbor. To su još jednom pokazale Kate Middleton i kraljica Letizia, koje su u različitim prigodama odabrale upravo ovu bezvremensku obuću i potvrdile da nikada ne izlazi iz mode

Trendovi dolaze i prolaze, no pojedini modni komadi iz sezone u sezonu potvrđuju da zaslužuju status klasika. Među njima posebno mjesto zauzimaju nude cipele i sandale – modeli koji se lako uklapaju u gotovo svaki outfit, vizualno izdužuju noge i jednako dobro funkcioniraju u dnevnim i večernjim kombinacijama. Upravo zato već godinama imaju posebno mjesto u garderobama žena koje njeguju bezvremenski stil.

Da su nude cipele i dalje jedan od najboljih modnih izbora, ovih su dana pokazale i dvije žene čiji se stil redovito nalazi pod povećalom modnih znalaca. Kraljica Letizia pojavila se na Atlantida Film Festivalu u elegantnim nude natikačama s udobnom četvrtastom potpeticom, još jednom potvrdivši da minimalistički modeli mogu izgledati jednako sofisticirano kao i mnogo upečatljivija obuća.

Profimedia

Profimedia

S druge strane, Kate Middleton tijekom obavljanja kraljevskih dužnosti u Glasgowu odabrala je jednako bezvremensku kombinaciju. Uz bijelu plisiranu suknju i zeleni sako nosila je nude slingback cipele, model koji već godinama slovi za jedan od najelegantnijih izbora za posao, svečanije prilike, ali i svakodnevne outfite.

Profimedia

Iako su odabrale različite modele, poruka je ista – nude obuća jedan je od onih komada koji ne poznaju sezonu ni prolazne trendove. Zahvaljujući neutralnoj nijansi lako se kombinira s gotovo svim bojama i uzorcima, od bijelih ljetnih haljina i lanenih kompleta pa sve do poslovnih odijela i traperica. Upravo je ta svestranost razlog zbog kojeg joj se modne ikone, članice kraljevskih obitelji i ljubiteljice minimalističkog stila uvijek iznova vraćaju.

Bilo da preferirate elegantne slingback cipele, sandale s blok potpeticom ili jednostavne natikače, s nude modelom teško ćete pogriješiti. Riječ je o investiciji koja će jednako dobro izgledati ovog ljeta, tijekom prijelaznog razdoblja, ali i u sezonama koje dolaze.

Ako ste i vi u potrazi za parom koji ćete nositi godinama, izdvojili smo slične modele iz aktualne high street ponude koji izgledaju elegantno, bezvremenski i lako će se uklopiti u svaku garderobu.

Mango - 45,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 45,99 €

Mohito - 24,99 €

Mohito - 34,99 €

Pull&Bear - 25,99 €

Pull&Bear - 25,99 €

Reserved - 12,99 €

Reserved - 13,99 €

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Zara - 39,95 €

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