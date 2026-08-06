Posadite u kolovozu samo jedan cvijet koji će preobraziti vaš vrt do kasne jeseni

Bez obzira odlučite li se za ehinaceju ili neku od drugih preporučenih jesenskih cvjetnica, sadnja u kolovozu pametan je potez. Omogućit ćete biljkama da razviju snažan korijenski sustav prije hladnijih dana i osigurati da vaš vrt ostane živahan i pun boja

Kolovoz je stigao, a s njime i vrhunac ljetne sezone u vrtu. Većina nas provodi ove mjesece brinući se o biljkama koje već rastu - zalijevamo ih tijekom sušnih razdoblja, plijevimo korov i beremo plodove. No, kako ljeto odmiče, vrijedi razmišljati unaprijed o onome što slijedi.

Jesen je bliže nego što se čini, a jednom kada ljetne zvijezde počnu blijedjeti, vrtovi brzo mogu izgledati ogoljeno i umorno. Dobra je vijest da, prema riječima jedne vrtlarice s društvenih mreža, jedan jednostavan dodatak upravo sada mogao bi preobraziti vaš vanjski prostor i osigurati mu boje duboko u listopad, pa i duže.

Zvijezda kasnog ljeta koju vrtlari obožavaju

Biljka o kojoj entuzijasti ovog mjeseca ne prestaju govoriti je ehinaceja, poznata i kao pupavica ili slamnjak. Odvažna, prekrasna i iznimno jednostavna za održavanje, ona je junakinja kasne sezone koju je vaš vrt čekao.

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TikTok vrtlarica Georgia Featherstone, koja na internetu dokumentira svoj put kao početnica u uzgoju, proširila je vijest o ehinaceji, a njezini pratitelji već žure u kupnju. "Svaki vrt treba jednu ovakvu biljku, jer cvjeta duboko u jesen i pruža hranu pčelama i pticama", rekla je. "Ovo je ehinaceja i izvrsna je za kasnosezonsku boju jer će njezini cvjetovi trajati sve do rujna, pa čak i listopada."

"Razlog zašto ih toliko volim je taj što ih zimi ne morate ni orezivati. Ako ih pustite da se osuše, ptice ih apsolutno obožavaju, posebno češljugari, jer će doći i sletjeti na cvjetove te kljucati sjemenke", dodala je.

Nije samo boja ono što ehinaceju čini tako vrijednom kupnjom. Ova je biljka magnet za oprašivače u doba godine kada pčele i leptiri još uvijek aktivno traže hranu, a vrtnog cvijeća je sve manje. Sadnjom ehinaceje sada ne samo da uljepšavate svoje gredice, već i dajete lokalnoj divljini vitalan poticaj u kasnoj sezoni, što je trend koji se uklapa u širi pokret održivog vrtlarenja.

Kako se brinuti za ehinaceju?

Georgia je također naglasila da ehinaceje trebaju najmanje šest sati izravne sunčeve svjetlosti svaki dan, stoga je sunčano mjesto ključno. Za one koji vrtlare na sjenovitijim parcelama, možda nije pravi izbor. Međutim, za osunčane gredice gotovo je savršena, pogotovo jer se, jednom kad se ustali, biljka izvanredno dobro nosi sa sušnim uvjetima.

Za uspješan uzgoj trebat će vam dobro drenirano tlo. Biljka se snalazi i u siromašnijim uvjetima, ali izbjegavajte mjesta sklona nakupljanju vode. Važno je održavati tlo ravnomjerno vlažnim, a lagana prihrana kompostom u proljeće bit će sasvim dovoljna. Tijekom tog razdoblja preporučuje se dodati sloj komposta ili dobro istrunule organske tvari debljine dva do pet centimetara oko baze biljke. Uklanjanje ocvalih cvjetova je važno jer može potaknuti dužu sezonu cvatnje.

Svake tri do pet godina, potrebno je podići i podijeliti uspostavljene grmove u proljeće kako bi biljke ostale snažne. Pripazite na štetnike poput puževa koji mogu naštetiti mlađim biljkama. Pepelnica može biti problem u suhim i pregustim uvjetima, stoga osigurajte dobar protok zraka oko biljaka i izbjegavajte zalijevanje odozgo. Većina sorti ehinaceje otporna je na zimu, ali ne vole stajati u mokrom tlu tijekom hladnijih mjeseci. Dobra drenaža najvažniji je faktor za njihov opstanak do proljeća.

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Druge popularne opcije za sadnju u kolovozu

Iako je ehinaceja fantastičan izbor, kasno ljeto nudi idealne uvjete i za sadnju raznih drugih trajnica i jednogodišnjih biljaka koje će cvjetati sve do prvih mrazova. Stručnjaci ističu nekoliko favorita koji osiguravaju raskoš boja u jesenskim mjesecima.

Među najpopularnijima je zvjezdan (Aster), poznat kao "jesenski cvijet", koji je nezaobilazan u jesenskim gredicama.

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Novije sorte dolaze u širokom spektru boja, uključujući ljubičaste, ružičaste i bijele nijanse. Uz njega, tu su i krizanteme, koje se smatraju kraljicama jesenskih vrtova. Dostupne u žutim, crvenim, ljubičastim i bijelim bojama, idealne su za obrube, posude i cvjetne gredice te su iznimno otporne na niže temperature.

Sve popularniji u jesenskim dekoracijama je i ukrasni kelj, čije kovrčave, ružičasto-ljubičaste i zelene rozete privlače poglede sve do zime, a hladniji dani pojačavaju intenzitet njegovih boja. Prave zvijezde kasnog ljeta su i dalije, koje dolaze u gotovo svim bojama i oblicima te cvjetaju obilno do prvog mraza. Za one koji traže izdržljivu i na sušu otpornu biljku, tu je žednjak (Sedum), koji cvjeta od kasnog ljeta do jeseni, a čiji ružičasti cvjetovi s vremenom postaju hrđavo crveni.

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