Moda
STYLING ZA 10

Nina Badrić ponovno oduševila besprijekornim izgledom, izgleda poput holivudske dive

Žena.hr
21. kolovoza 2026.
Nina Badrić ponovno oduševila besprijekornim izgledom, izgleda poput holivudske dive
Instagram/Nina Badrić
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Pjevačica je u upečatljivoj kombinaciji u hit boji izgledala spektakularno

Nina Badrić uoči svog nastupa na jednoj od najljepših pozornica na Jadranu, Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, podijelila je s pratiteljima na Instagramu vijest o još jednom rasprodanom koncertu, ne skrivajući emocije koje gaji prema šibenskoj publici.

"Treći put rasprodana Tvrđava sv. Mihovila. Tri puta ista ljubav, sve jača emocija i publika koja mi svaki put pokaže zašto glazba ima smisla", napisala je Nina uz seriju fotografija snimljenih na povijesnoj šibenskoj utvrdi, za koje je pozirala u odjevnoj kombinaciji koja je odjeknula društvenim mrežama. 

Pjevačica je u upečatljivoj plavoj kombinaciji izgledala spektakularno. Njezin look sastoji se od suknje koja zapravo izgleda kao hlače, topa i dugih rukavica u najpopularnijoj boji sezone, a cjelokupni dojam upotpunila je elegantnom frizurom i efektnom ogrlicom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Njezin modni odabir izazvao je lavinu pozitivnih komentara, a obožavatelji su joj poručili da je "diva" i "prekrasna". Podršku joj je u komentarima pružila i kolegica Jelena Rozga, a mnogi su se složili s komentarom jedne pratiteljice: "Neke osobe jednostavno imaju ono što se ne može odglumiti. Ti si jedna od njih."

Nakon spektakla u Šibeniku, Ninu Badrić u sklopu turneje očekuju i nastupi u beogradskom Sava Centru, Mariboru te zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski, čime nastavlja svoj pobjednički niz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

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STYLING ZA 10
Nina Badrić ponovno oduševila besprijekornim izgledom, izgleda poput holivudske dive