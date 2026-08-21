Prepoznajete li je? Omiljenu inspektoricu iz 'Sjena prošlosti' sada gledamo kao ludu 'stalkericu'

Nakon niza profesionalnih uspjeha, Tena Nemet Brankov priprema se za onu najvažniju životnu ulogu - majčinsku

Jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica mlađe generacije, Tena Nemet Brankov (32), privukla je pažnju gledatelja RTL-a u popularnoj seriji 'Sjene prošlosti'. Tamo je igrala ulogu ambiciozne i pravedne policijske inspektorice Darije Vukoje, a sada je možemo gledati u prvom Voyo Originalu, seriji 'IQ 160', u ulozi "lude stalkerice" koja je zaljubljena u žrtvu ubojstva.

RTL

Osim što iza sebe ima uloge u brojnim serijama, Tena je istaknuta članica ansambla kazališta Gavella, a nakon niza profesionalnih uspjeha, priprema se za onu najvažniju životnu ulogu - majčinsku. Sa svojim partnerom, bivšim košarkašem Fabijem Gržinićem (31), očekuje svoje prvo dijete, djevojčicu.

Odrasla u umjetničkoj obitelji, kao kći glumačkih velikana Marine Nemet i Slavka Brankova, kojeg publika pamti po kultnoj ulozi Crnog Džeka u “Smogovcima”, Tena je od malih nogu bila uronjena u svijet kazališta i filma. “Odrasla sam u umjetničkoj obitelji gdje se njegovala ljubav prema kazalištu, filmovima, knjigama i dobroj muzici, to je ono što me oblikovalo i usmjerilo”, rekla je jednom prilikom. Iako ju je nasljeđe usmjerilo, svoj je put gradila marljivo i samostalno. Već za prvu filmsku ulogu u “Trampolinu” nagrađena je Zlatnom arenom, a danas je neizostavan dio ansambla GDK Gavella.

Voyo

Tenu trudnoća je nije zaustavila u prihvaćanju novih izazova. Upravo ovih dana snima film 'Zadnja grupa' redatelja Alena Matušina, ratnu dramu smještenu u dane pada Vukovara. U filmu tumači snažan ženski lik koji, kako se doznaje, odudara od svega na što je publika navikla u domaćem ratnom žanru.

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