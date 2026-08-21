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IQ 160

Prepoznajete li je? Omiljenu inspektoricu iz 'Sjena prošlosti' sada gledamo kao ludu 'stalkericu'

Žena.hr
21. kolovoza 2026.
Prepoznajete li je? Omiljenu inspektoricu iz 'Sjena prošlosti' sada gledamo kao ludu 'stalkericu'
Voyo
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Nakon niza profesionalnih uspjeha, Tena Nemet Brankov priprema se za onu najvažniju životnu ulogu - majčinsku

Jedna od najcjenjenijih hrvatskih glumica mlađe generacije, Tena Nemet Brankov (32), privukla je pažnju gledatelja RTL-a u  popularnoj seriji 'Sjene prošlosti'. Tamo je igrala ulogu ambiciozne i pravedne policijske inspektorice Darije Vukoje, a sada je možemo gledati u prvom Voyo Originalu, seriji 'IQ 160', u ulozi "lude stalkerice" koja je zaljubljena u žrtvu ubojstva. 

Prepoznajete li je? Omiljenu inspektoricu iz 'Sjena prošlosti' sada gledamo kao ludu 'stalkericu'
RTL
 

Osim što iza sebe ima uloge u brojnim serijama, Tena je istaknuta članica ansambla kazališta Gavella, a nakon niza profesionalnih uspjeha, priprema se za onu najvažniju životnu ulogu - majčinsku. Sa svojim partnerom, bivšim košarkašem Fabijem Gržinićem (31), očekuje svoje prvo dijete, djevojčicu. 

Odrasla u umjetničkoj obitelji, kao kći glumačkih velikana Marine Nemet i Slavka Brankova, kojeg publika pamti po kultnoj ulozi Crnog Džeka u “Smogovcima”, Tena je od malih nogu bila uronjena u svijet kazališta i filma. “Odrasla sam u umjetničkoj obitelji gdje se njegovala ljubav prema kazalištu, filmovima, knjigama i dobroj muzici, to je ono što me oblikovalo i usmjerilo”, rekla je jednom prilikom. Iako ju je nasljeđe usmjerilo, svoj je put gradila marljivo i samostalno. Već za prvu filmsku ulogu u “Trampolinu” nagrađena je Zlatnom arenom, a danas je neizostavan dio ansambla GDK Gavella.

Prepoznajete li je? Omiljenu inspektoricu iz 'Sjena prošlosti' sada gledamo kao ludu 'stalkericu'
Voyo

Tenu trudnoća je nije zaustavila u prihvaćanju novih izazova. Upravo ovih dana snima film 'Zadnja grupa' redatelja Alena Matušina, ratnu dramu smještenu u dane pada Vukovara. U filmu tumači snažan ženski lik koji, kako se doznaje, odudara od svega na što je publika navikla u domaćem ratnom žanru.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!

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Prepoznajete li je? Omiljenu inspektoricu iz 'Sjena prošlosti' sada gledamo kao ludu 'stalkericu'