Najveći trend za kraj ovog ljeta: Celine plava podići će i najjednostavnije kombinacije

Celine plava, upečatljiva nijansa nalik kraljevskoj plavoj, nametnula se kao jedan od najvećih trendova za završetak ljeta. Donosimo ideje kako je kombinirati te najljepše high street komade u ovoj efektnoj boji

Ako postoji jedna boja koja će obilježiti završetak ovog ljeta, onda je to Celine plava. Riječ je o intenzivnoj, živopisnoj nijansi koja podsjeća na kraljevsku plavu, ali djeluje još svježije i modernije. Nakon što ju je modna kuća Celine predstavila na pistama, ova upečatljiva nijansa brzo je pronašla put do brojnih kolekcija, a sada ju sve češće viđamo i u high street ponudi.

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Za razliku od neutralnih tonova koji su posljednjih sezona dominirali modnom scenom, Celine plava unosi dozu energije i karaktera u svaki outfit. Dovoljno je efektna da privuče pažnju, a istovremeno dovoljno klasična da će ostati aktualna i nakon završetka ljetne sezone.

Jedan od razloga zašto je ova boja toliko popularna jest njezina svestranost. Tijekom ljeta najljepše dolazi do izražaja u kombinaciji s bijelom, koja dodatno naglašava njezinu svježinu. Plave hlače od lana ili pamuka izgledat će besprijekorno uz jednostavan bijeli tank top, dok će suknja ili kratke hlače u ovoj nijansi odlično funkcionirati s klasičnom bijelom košuljom. Za večernje prilike dovoljno je dodati zlatni nakit i sandale s tankim remenčićima kako bi cijela kombinacija dobila elegantniji dojam.

Ako ipak preferirate suptilniji pristup trendu, dovoljno je posegnuti za modnim dodacima. Torba, marama, sandale ili čak kupaći kostim u ovoj intenzivnoj plavoj nijansi osvježit će i najjednostavniju ljetnu kombinaciju, bez potrebe za potpunom promjenom garderobe.

Dobra je vijest da za ovaj trend nije potrebno posegnuti za dizajnerskim komadima. Celine plava već je stigla u brojne high street kolekcije, u kojima se mogu pronaći košulje, hlače, haljine, suknje, kupaći kostimi, torbe i drugi modni dodaci u ovoj efektnoj nijansi. U nastavku donosimo najljepše modele koji će unijeti dašak svježine u vašu garderobu i biti odličan izbor za posljednje ljetne tjedne, ali i prve dane prijelazne sezone.

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

Dragon Diffusion (Net-a-Porter) - 375 €

Mango - 25,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 22,99 €

Mango - 22,99 €

Massimo Dutti - 60 €

Massimo Dutti - 90 €

Zara - 22,95 €

Zara - 9,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

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