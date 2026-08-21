Ivančica Pahor objavila sretnu vijest: 'Novi život se rađa… i ovo je moja pobjeda'

Bivša Miss turizma i poznata poduzetnica objavila je da je pobijedila zloćudnu bolest s kojom se borila

Bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest o pobjedi nad teškom bolešću.

"Novi život ne počinje onda kada zaboravimo kroz što smo prošli, već onda kada shvatimo da nas nije slomilo", napisala je Ivančica Pahor uz seriju fotografija na kojima pozira s osmijehom u idiličnom okruženju Dvorca Otočec, simbolično označavajući kraj jednog izuzetno teškog razdoblja.

Ove snažne riječi dolaze nakon višemjesečne borbe s opakom bolešću. Krajem 2025. godine dijagnosticiran joj je rak limfnih čvorova, poznat kao limfom, nakon što je više od godinu dana osjećala simptome poput velikog umora i bolova. Pahor, javnosti poznata kao Miss turizma Hrvatske iz 2000. godine, a danas uspješna poduzetnica i dizajnerica nakita, svoju je borbu od samog početka odlučila podijeliti s javnošću. Kroz medije i društvene mreže otvoreno je govorila o dijagnozi i napornom procesu liječenja, koji je uključivao iscrpljujuće kemoterapije, a završnu fazu terapije prošla je u Turskoj. Kroz cijelo je vrijeme naglašavala kako su joj vjera i bezuvjetna podrška obitelji, prvenstveno kćeri i majke, davale snagu da ne odustane i da zadrži pozitivan stav.

U objavi koja slavi život sažela je svoj put i optimizam za budućnost: "Iza mene je bolest. Preda mnom je život. A danas ga biram snažnije, zahvalnije i hrabrije nego ikada. Novi život se rađa… i ovo je moja pobjeda."

Ivančica je u ranijem intervjuu za Žena.hr otvoreno govorila o svojoj borbi s bolešću, vjeri i povezanosti s kćeri Unom. Tada je svima koji se bore s karcinomom poručila: "Želim poručiti svim ženama: naučite voljeti sebe i staviti sebe na prvo mjesto. Ja to dugo nisam znala, naučila sam tek kroz bolest. U nama postoji nevjerojatna snaga koje često nismo svjesne. Probudi tu snagu u sebi i okruži se ljudima koji to zaslužuju."