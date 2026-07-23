Nina Badrić osvojila London u narančastom izdanju koje pršti samopouzdanjem

Dokazala je da strast prema glazbi i besprijekoran osjećaj za modu idu ruku pod ruku, a njezin odabir odjevne kombinacije za ovu prigodu odjeknuo je društvenim mrežama

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić još je jednom potvrdila svoj status modne ikone, no ovoga puta daleko od domaćih pozornica. Njezin nedavni put u London, organiziran s jednim ciljem - prisustvovati koncertu glazbenog virtuoza Brune Marsa, pretvorio se u pravu stilsku lekciju. Dokazala je da strast prema glazbi i besprijekoran osjećaj za modu idu ruku pod ruku, a njezin odabir odjevne kombinacije za ovu prigodu odjeknuo je društvenim mrežama.

Dok je uz osmijeh poručila kako sretna stiže u britansku prijestolnicu, nas je oduševilo njezino modno izdanje. Nina je odabrala efektnu satensku haljinu u toploj nijansi između narančaste, terakote i bakrene boje, koja savršeno pristaje ljetnim gradskim šetnjama.

Riječ je o modelu opuštenog, oversized kroja s visokim ovratnikom i širokim rukavima koji odiše suvremenom elegancijom. Lepršava silueta pruža maksimalnu udobnost, dok luksuzni sjaj tkanine cijelom izdanju daje dozu sofisticiranosti. Upravo je ta kombinacija minimalizma i glamura ono što posljednjih sezona dominira modnim pistama.

Nina je haljinu kombinirala s ravnim crnim sandalama tankih remenčića, dokazavši da udobna obuća može izgledati jednako chic kao i visoke potpetice. Styling je zaokružila velikim crnim sunčanim naočalama koje su outfitu dale pomalo filmski štih, dok je kratka, zaglađena frizura dodatno naglasila njezine crte lica.

Nina Badrić/Instagram

Poseban detalj koji nije prošao nezapaženo bila je neobična clutch torbica u mramorno plavim tonovima s upečatljivim zlatnim zatvaračem. Upravo je taj modni dodatak unio dozu razigranosti i razbio toplu paletu outfita, stvarajući zanimljiv kontrast.

Cijelo izdanje savršeno pokazuje kako Nina Badrić njeguje estetiku u kojoj nema viška detalja, ali svaki komad ima svoju ulogu. Umjesto trendova koji kratko traju, bira bezvremenske krojeve, kvalitetne materijale i modne dodatke koji podižu cijelu kombinaciju.

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